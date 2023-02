Iga Świątek - liderka rankingu WTA - została nominowana do nagrody Akademii Laureus w kategorii najlepszej sportsmenki świata. W walce o to trofeum polska tenisistka może liczyć na wyjątkowe wsparcie. Jej rywalka ze światowych kortów Ons Jabeur przyznała, że to właśnie 21-latka powinna zostać laureatką prestiżowego plebiscytu. Zrobiła to, wskazując na Igę Świątek za pośrednictwem mediów społecznościowych, czym wzbudziła zachwyt kibiców.