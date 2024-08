Iga Świątek po igrzyskach olimpijskich w Paryżu zrobiła sobie krótką przerwę od rywalizacji, omijając turniej WTA 1000 w Toronto. Polka jednak szybko wróciła na kort, aby rozpocząć zmagania w ramach turnieju tej samej rangi w Cincinnati. Zmagania na tej imprezie z pewnością nie wyglądały tak, jak liderka światowego rankingu by tego chciała. Problemy pojawiły się już w 1/16 finału, kiedy to po drugiej stronie siatki stanęła reprezentantka Francji, Warwara Graczowa. Nasza zawodniczka awans do kolejnej rundy turnieju zapewniła sobie bowiem dopiero po trzysetowej batalii. W ⅛ finału 23-letnia raszynianka poradziła sobie znacznie lepiej. W dwóch setach pokonała ona bowiem Martę Kostiuk i awansowała do ćwierćfinału.

