Poruszenie po nagraniu z Igą Świątek. Kibice pękają ze śmiechu

Iga Świątek to bez wątpienia jedna z największych gwiazd światowego tenisa ostatnich lat. Wiceliderka rankingu WTA ma na swoim koncie sześć wielkoszlemowych tytułów, w tym aż cztery triumfy w paryskim Roland Garros. Nic więc dziwnego, że na profilach tego turnieju w mediach społecznościowych content z Polką pojawia się bardzo często - kibice nad Sekwaną wręcz ją uwielbiają, a każde jej "zagranie" generuje milionowe zasięgi.

Iga Świątek bohaterką viralowego mema. Wideo opublikowane na oficjalnym profilu Roland Garros

Tym razem jednak nie chodzi o kolejne spektakularne uderzenie czy emocjonującą wymianę. Furorę w sieci robi ostatni filmik z Igą, do którego podłożono głos Friza oraz jego dwuletniej córki Mai. Jeśli ktoś nie kojarzy viralowej akcji influencera, w ostatnich tygodniach jego social media żyły historią o dzikach buszujących w okolicy domu.

Najpierw Karol nagrał, jak z szuflą do odgarniania śniegu rusza na "nieproszonych gości". Chwilę później pojawiła się druga część - tym razem w akcji towarzyszyła mu mała Maja, która dzielnie tupała nóżką i krzyczała "ŁAAAA", próbując odstraszyć zwierzęta. Viral przerodził się w akcję charytatywną - na aukcji dla Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wylicytowano wspólne "przeganianie dzików" i kultową niebieską łopatę za ponad 60 tys. zł.

Teraz dźwięk z klipu Friza i małej Mai trafił do świata wielkiego tenisa. Oficjalne konto Roland Garros opublikowało kompilację z meczów Świątek z podłożonym audio z nagrania Friza. W tle słychać: "Siooo, siooo!", a gdy Iga wykonuje efektowne zagrania, pojawia się idealnie zsynchronizowane "I tupnij jeszcze im nogą!". Nawet gromkie "ŁAAAAAA" Mai w punkt współgra z dynamicznymi ujęciami Świątek z kortu. Efekt? Internet oszalał.

W komentarzach błyskawicznie zaroiło się od rozbawionych kibiców. "Nie wiem, czy ja dobrze widzę i słyszę", "Chyba mam halucynacje", "Wydaję mi się, że admin jest z Polski". Wielu internautów przecierało oczy ze zdumienia, że to materiał z oficjalnego profilu jednego z najważniejszych turniejów tenisowych świata. A jednak.

