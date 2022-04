Poruszenie po nagłej decyzji Świątek! Polka tłumaczy powód

Po kapitalnym triumfie w Stuttgarcie Iga Świątek planowała występ w Madrycie . Polka udała się nawet w podróż do stolicy Hiszpanii. We wtorek pochwaliła się zdjęciami ze stadionu Realu Madryt - Estadio Santiago Bernabeu .

Następnego dnia pojawiła się jednak zaskakująca informacja. WTA ogłosiło, że Iga Świątek wycofała się z rywalizacji z powodu kontuzji prawego barku .

Iga Świątek wycofała się z turnieju w Madrycie. Polka tłumaczy powód

W poście opublikowanym w swoich mediach społecznościowych opowiedziała więcej o powodach swojej decyzji.

- Po bardzo intensywnym czasie i wygraniu czterech turniejów z rzędu przyszedł czas, aby zregenerować moje ramię, które dawało delikatne sygnały przemęczenia już po Miami. Niestety, potrzebuję przerwy od ciągłego grania i dlatego nie zagram w turnieju w Madrycie. Moja ciało potrzebuje regeneracji. Po odpoczynku i zadbaniu o ramię będę przygotowywała się za granicą do turnieju w Rzymie i do Rolanda Garrosa. Do zobaczenia niebawem. Liczę, że w Madrycie zagram jeszcze nie raz - napisała liderka rankingu WTA.