Iga Świątek z pewnością dostarczyła sporą dawkę emocji wszystkim fanom tenisa. Polce w ćwierćfinale przyszło zmierzyć się z Danielle Collins , a więc bardzo doświadczoną i niezwykle nieprzewidywalną rywalką. Co prawda liderka światowego rankingu pierwszy set wygrała, w drugim jednak pojawiły się spore problemy, które Amerykanka wykorzystała bez wahania i doprowadziła do remisu w setach. Triumfatorkę pojedynku postaliśmy dopiero w trakcie trzeciego seta. Wówczas niespodziewanie z meczu wycofała się Collins , która nieco wcześniej poprosiła o przerwę medyczną. Po kreczu amerykańskiej tenisistki Iga Świątek awansowała do półfinału olimpijskiego turnieju.

Eksperci przemówili po meczu Igi Świątek z Danielle Collins. Jedni są zachwyceni, inni wręcz przeciwnie

Polsko-amerykańskiej batalii z zapartym tchem przyglądali się eksperci i dziennikarzy. Jeszcze w trakcie meczu Igi Świątek i Danielle Collins w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Na początku pisałem o koncercie Igi Świątek. Z przebiegu dotychczasowego meczu wychodzi na to, że Iga Świątek miała tu tylko support, a po niej instrumenty rozłożyła kapela pod nazwą Danielle Collins. Wielki powrót Amerykanki. Co za mecz o półfinał igrzysk" - swoimi przemyśleniami podzielił się także wysłannik Interii, Artur Gac.

"Ten strzał w ciało dosłownie i w przenośni obudził Igę" - przyznał Bastien Fachan, nawiązując do sytuacji z końcówki drugiego seta, kiedy to Iga Świątek została z impetem trafiona piłką przez Amerykankę.

Jeszcze przed końcem trzeciego seta Danielle Collins zdecydowała się wycofać z dalszej rywalizacji i przy stanie 4:1 w trzecim secie skreczowała. Tym samym Iga Świątek awansowała do półfinału olimpijskiego turnieju. "Iga Świątek została pierwszą polską zawodniczką w historii, która dotarła do półfinału igrzysk olimpijskich w grze pojedynczej. Będzie miała szansę przywieźć do domu medal dla Polski" - przekazał tuż po kreczu Amerykanki The Tennis Letter.