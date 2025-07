- Cieszę się, że wykonałam dużą robotę, by skoncentrować się na pracy. I cały czas zachodził proces w mojej głowie, by przeformułować to wszystko. Musiałam wyjść na ten mecz i być gotowa, żeby cieszyć się każdą minutą gry. Celem było korzystanie z tego, że dobrze poczułam się na trawie i to realizowałam od początku meczu. Potem po prostu szłam za ciosem, bo też widziałam, że Amanda Anisimova była trochę zestresowana. Dzięki temu miałam dużo okazji, żeby budować presję i cały czas naciskać. Nie myślałam w trakcie o wyniku, bo wiedziałam, że to może mnie rozproszyć - wyznała po finale Polka.