Przed meczem z Anną Kalinską, który po serii zwrotów akcji zakończył się zwycięstwem 6:1, 1:6, 6:1 Iga Świątek wywołała w Melbourne niemałe poruszenie. Kibice nie spodziewali się, że weźmie udział w wyjątkowej akcji i sprawi im psikusa. W tym celu przeszła małą metamorfozę.

Metamorfoza Igi Świątek. Wcieliła się w kelnerkę, kibice jej nie poznali

W porozumieniu z kierownictwem restauracji Marmont Polka wcieliła się w rolę kelnerki - ubranej w specjalny uniform i z wielkimi okularami przysłaniającymi wręcz twarz, bez skrępowania serwowała w lokalu posiłki, nalewała napoje i zajmowałą rozmową.

Druga rakieta świata miała obsługiwać stoliki przy których siedzieli mieszkający w Australii Polacy. "Psikus" wyszedł wybornie, gdyż część gości kompletnie nie rozpoznała Raszynianki. Ich reakcje, gdy uświadomili sobie, że jedzenie przyniosła im gwiazda, były bezcenne.

Świątek wytłumaczyła się z akcji w Melbourne. "To było zabawne"

24-latka w rozmowie z Eurosportem zapytana została o wyjątkową akcję i pracę w roli kelnerki. Z jej słów jasno wynika, że naprawdę dobrze się bawiła.

- Teoretycznie ci goście mieli testować jedzenie, menu na nowy sezon w restauracji, żeby nie zdziwiły ich kamery i to że mają podpięte mikrofony. Ja miałam podawać im nowe potrawy, a oni w trakcie wydawali opinie. Miałam podać przystawki, nalać wody i czekaliśmy, aż oni faktycznie uświadomią sobie, że to jestem ja, bo mieli być to Polacy mieszkający w Australii, którzy oglądają moje mecze - opowiedziała Eurosportowi po meczu Iga Świątek.

Czekałam i czekałam i faktycznie ucieszyłam się, że ktoś mnie poznał, bo nie wiedziałam już co mam robić. Później zaczęli mnie pytać o detale w kwestii tych dań, a ja nie do końca wiedziałam, co powiedzieć, więc za każdym razem gdzieś tam uciekałam i udawałam kelnerkę. To było zabawne. Mam nadzieję, że jestem dobrą aktorką, bo już w lutym przyznanie Oskarów

Władimir Semirunnij: Złamać 12:30.00 na 10000 m to jak przebiec maraton w czasie poniżej 2 godzin. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

W 1/8 finału nieoczekiwanie Iga zmierzy się z notowaną na 168. miejscu w rankingu WTA Maddison Inglis. Australijka skorzystała na wycofaniu Naomi Osaki i uzyskała przepustkę do 4. rundy Po raz pierwszy w karierze znalazła się na tak zaawansowanym etapie wielkoszlemowego turnieju.

Iga Świątek IZHAR KHAN AFP

Anna Kalinska William West AFP

Iga Świątek Marcin Cholewiński Newspix.pl

PGE Start Lublin - Legia Warszawa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport