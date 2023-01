Przewidywania kibiców i internautów sprawdziły się. Iga Świątek wygrała 88. plebiscyt "Przeglądu Sportowego" i została ogłoszona najlepszym sportowcem minionego roku . Tenisistka, przez wzgląd na zawodowe obowiązki, nie mogła osobiście pojawić się na Gali Mistrzów Sportu i odebrać nagrody. W jej imieniu uczynił to tata. Tomasz Świątek nie krył ogromnej dumy i wzruszenia.

"Miałem coś przygotowane do powiedzenia, ale to jest tak niesamowite przeżycie dla mnie jako ojca, że Iga została najlepszym sportowcem w Polsce w 2022 roku, że szczerze mówiąc, odebrało mi trochę mowę " - rozpoczął przemówienie Tomasz Świątek. Wyznanie spotkało się z aplauzem publiczności.

Podkreślił, że jest niezmiernie dumny z osiągnięć córki. "Sam zostałem kilkanaście razy zaskoczony, że potrafiła zdobyć wyniki, na które kiedyś po cichu liczyłem, ale nie sądziłem, że zrobi to w jednym roku. Duma rozpiera mnie jeszcze bardziej, bo gdy robiła te wyniki, umiała odnaleźć się jako ambasadorka Polski " - mówił.

Następnie tata tenisistki podkreślił mocno, że córka jest stanowczo przeciwna wojnie w Ukrainie . To wywołało spore poruszenie. Emocjonalnie zareagowała zwłaszcza obecna na sali siostra Igi, Agata Świątek . Kamery pokazały, że pojawiły się u niej łzy.

Potem Tomasz Świątek podziękował sztabowi szkoleniowemu, a na koniec zapowiedział występ samej liderki rankingu WTA . Został on nagrany jeszcze zanim sportsmenka wiedziała, które miejsce w plebiscycie zajmie.