Iga Świątek skupia się obecnie na walce o triumf w wieńczącym sezon turnieju WTA Finals w Rijadzie.

Każdy czas jest jednak dobry, by czynić dobro. Dlatego tuż przed oficjalną inauguracją imprezy polska tenisistka poinformowała o kolejnym pięknym geście, który postanowiła wykonać.

- Październik jeszcze trwa, więc nawiązując do Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, chciałabym oficjalnie ogłosić, że w tym roku wesprzemy utworzenia Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim - przekazała wiceliderka rankingu WTA w zeszły piątek za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Iga Świątek znów otwarła serce na innych. Znamy dokładną kwotę

Sama zainteresowana nie podała jednak żadnych konkretnych szczegółów, dotyczących niesionej przez nią pomocy. Te zostały jednak zawarte w komunikacie, który opublikował Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Jak czytamy, Iga Świątek okazała wielkie serce, przekazując na rzecz szpitala w Piotrkowie Trybunalskim aż 200 tysięcy złotych.

Nie każdy mecz toczy się na korcie. Iga Świątek gra o coś znacznie ważniejszego – o życie i zdrowie najmłodszych. 200 tysięcy złotych, które tenisistka przekazała szpitalowi w Piotrkowie, podległemu Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego, pomoże stworzyć poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

- Gest Igi Świątek to coś więcej niż wsparcie finansowe. To także apel o rozmowę, empatię i otwartość wobec problemów psychicznych. To przypomnienie, że o zdrowie psychiczne trzeba dbać tak samo jak o fizyczne, a każde dziecko zasługuje na wysłuchanie, zrozumienie i profesjonalną pomoc - czytamy dalej.

Łódzki Urząd Marszałkowski zaznaczył także, że to nie pierwszy raz, gdy Iga Świątek prowadzi działania mające wspomóc ruchy w obszarze zdrowia psychicznego. To już bowiem w zasadzie coroczna tradycja raszynianki. I tak choćby w 2021 przekazała 100 tysięcy złotych łódzkiej fundacji "Słonie na Balkonie".

Przed rokiem natomiast z jej dobroci serca skorzystał UNICEF, otrzymując 200 tysięcy złotych na programy wspierające zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Klasy nie da się kupić. Ale tak piękne gesty wiele mówią nam o tym, jak otwarta na potrzeby i problemy innych jest nasza tenisistka.

