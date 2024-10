Porównała team Świątek do sztabu Sabalenki. Różnica widoczna jak na dłoni. "Jest życie"

Katarzyna Nowak to pierwsza polska tenisistka, której udało się dotrzeć do pierwszej 50. rankingu WTA. Od długiego czasu obserwuje ona to, co dzieje się z Igą Świątek. Stwierdziła, że jeśli problemy, które widziała podczas oglądania jej meczów, w rzeczywistości były o wiele poważniejsze, to dobrze, że doszło do rozstania Świątek i Wiktorowskiego. Była zawodniczka porównała team Polki i Sabalenki. Nie miała dobrych wieści.