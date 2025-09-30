Iga Świątek aktualnie przebywa w Pekinie, gdzie walczy o odzyskanie tytułu tamtejszego "tysięcznika". W 2023 roku Polka go zdobyła, ale rok później trafił on w ręce Coco Gauff.

Amerykanka, podobnie jak Polka, nadal jest w turnieju. Iga Światek wcześniej będzie musiała pokonać jednak rodaczkę Coco Gauff. W czwartej rundzie zmierzy się bowiem z Emmą Navarro.

W tym roku Polka grała już z Emmą Navarro. Miało to miejsce na Australian Open, a konkretniej w ćwierćfinale tego wielkoszlemowego turnieju. Iga Świątek pokonała wówczas Amerykanką 2:0 (6:1, 6:2).

Teraz Emma Navarro będzie mogła wziąć rewanż na Polce, choć z pewnością nie będzie faworytką tego pojedynku. Do tej pory Amerykanka jeszcze nigdy nie pokonała Polki, choć uczciwie trzeba dodać, że nie miała też ku temu zbyt wielu okazji.

Przed wspomnianym meczem na Australian Open obie tenisistki mierzyły się ze sobą tylko raz, a miało to miejsce w Charleston w 2018 roku. Wówczas Iga Świątek zdeklasowała Emmę Navarro już w pierwszej rundzie 6:0, 6:2.

Kiedy mecz Iga Świątek - Emma Navarro? WTA ogłasza

WTA podjęło już decyzję w sprawie godziny meczu Iga Świątek - Emma Navarro. Zostanie on rozegrany w środę 1 października nie przed godziną 19:00 czasu lokalnego. To oznacza, że w Polsce rozpoczęcia tego pojedynku możemy spodziewać się po godzinie 13:00.

Zwyciężczyni tego pojedynku w ćwierćfinale na pewno będzie miała trudne zadanie. Czeka ją bowiem starcie z Martą Kostjuk lub Jessicą Pegulą.

W grze o tytuł pozostało jeszcze wiele Amerykanek. Poza tymi wspomnianymi w Pekinie walczą jeszcze Coco Gauff, czyli obrończyni tytułu z 2024 roku oraz Amanda Anisimowa -finalistka tegorocznego Wimbledonu i US Open, a także zwyciężczyni z Dohy.

Emma Navarro będzie przeciwniczką Igi Świątek w IV rundzie China Open 2025 Maddie Meyer AFP

Iga Świątek rywalizowała z Emmą Navarro o półfinał Australian Open 2025 MARTIN KEEP / AFP AFP

Iga Świątek i Emma Navarro zagrają w bezpośrednim starciu o półfinał Australian Open 2025 WILLIAM WEST / YUICHI YAMAZAKI / AFP AFP