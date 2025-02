Porażka z Rosjanką podkreśla kryzys Igi Świątek. Tak źle nie było od trzech lat

Kryzys Igi Świątek. Tak źle nie było bardzo dawno

Tego wyniku jednak niestety w jakimś stopniu można było się spodziewać. Nieco inaczej jest w przypadku rywalizacji na kortach w Dubaju, gdzie wiceliderka rankingu WTA zakończyła udział już na ćwierćfinale. W tymże spotkała się z Rosjanką Mirrą Andriejewą. W przeszłości obie panie mierzyły się ze sobą raz - w Cincinnati. Wówczas w trzech setach lepsza była Świątek. Tym razem to zdecydowanie młodsza z zawodniczek wygrała i to w naprawdę dobrym stylu.

To najdłuższa seria bez żadnego tytułu od ponad trzech lat. Wówczas Świątek na tytuł czekała od zwycięstwa w turnieju WTA 1000 w Rzymie w 2021 roku aż do wygranej na kortach w Katarze w 2022 roku. Trwało to równo 286 dni. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego w postaci wycofania się, lub niespodziewany występ w którymś z turniejów, to najbliższą okazją do wygrania tytułu będzie Indian Wells. Finał zaplanowany jest praktycznie na środek marca i tam Świątek również będzie broniła pucharu sprzed roku. Pozostaje liczyć, że krótka przerwa pomoże, bo gra naprawdę nie wygląda źle, brakuje tylko, albo aż, efektu końcowego.