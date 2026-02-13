Porażka w Dosze, a potem takie wieści. Świątek się wycofała. Oficjalnie

- Z przykrością informuję, że w tym roku nie zagram w Dubaju z powodu zmiany harmonogramu. Mam nadzieję, że wrócę w przyszłym roku, aby doświadczyć tego wspaniałego turnieju. Do zobaczenia w Indian Wells - przekazała Iga Świątek, cytowana przez oficjalną stronę internetową turnieju WTA 1000 Dubaj.

Informacja ta nadeszła dzień po porażce Polki z Marią Sakkari w ćwierćfinale w Dosze. Ku zaskoczeniu ekspertów i kibiców to Greczynka pokonała naszą reprezentantkę w strzech setach 2:6, 6:4, 7:5. Nie da się ukryć, że ostatnio druga rakieta świata nie jest w optymalnej formie.

Iga Świątek: „Na początku turnieju nigdy nic nie wiadomo” WIDEO © 2025 Associated Press

Iga Świątek i Sabalenka odpuszczają turniej w Dubaju. Organizatorzy przekazują

Świątek jeszcze nigdy w karierze nie zgarnęła trofeum w Dubaju. Najbliżej była w 2023 roku, kiedy w finale przegrała 4:6, 2:6 z Czeszką Barbora Krejcíkovą. W poprzedniej edycji Raszynianka odpadła w ćwierćfinale po przegranej 3:6, 3:6 z Rosjanką Mirrą Andriejewą, późniejszą triumfatorką zawodów.

Z tegorocznego turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wycofała się również Aryna Sabalenka. - Bardzo mi przykro, że muszę wycofać się z Dubaju. Mam wyjątkową więź z turniejem, kibicami i miastem. Niestety, nie czuję się w stu procentach dobrze. Mam jednak nadzieję, że wrócę w przyszłym roku i życzę turniejowi wspaniałego wydarzenia - powiedziała liderka rankingu WTA.

"Z przykrością informujemy, że Aryna i Iga wycofały się z tegorocznego turnieju. Obie mają ogromną rzeszę fanów w Dubaju i nie mogliśmy się doczekać, aż znów zobaczymy je na naszych kortach. Życzymy im dalszych sukcesów w tym sezonie i z niecierpliwością czekamy na ich powrót do Dubaju w przyszłym roku" - dodali organizatorzy zawodów, które zostaną rozegrane w dniach 15-28 lutego.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek miała szansę powrócić na fotel liderki rankingu po turnieju WTA 1000 w Dubaju Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Aryna Sabalenka Dubreuil Corinne/ABACA East News

