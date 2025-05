Porażka Świątek zaskoczyła świat. Teraz te słowa o Polce. Możliwy wielki wstrząs

Iga Świątek od kilkudziesięciu godzin jest już w stolicy Francji, by należycie przygotować się do Rolanda Garrosa. Polka w Paryżu znajdzie się pod ogromną presją. Od prawie roku nie wygrała choćby jednego turnieju, ponadto kibice coraz częściej domagają się zmian w jej sztabie. Głos w tym trudnym temacie zabrał Joan Bosch, legendarny trener, który obecnie opiekuje się nastoletnią Aleksandrą Ealą. Nie wykluczył on rozstania z Wimem Fissette’em.