Porażka Świątek z Ealą i jeszcze to. WTA wkracza do akcji. Werdykt za 9 dni

Mecz z Alexandrą Ealą miał odpowiedzieć, na co będzie stać Igę Świątek podczas tegorocznego Wimbledonu. Raszynianka nieźle zainaugurowała pojedynek trzeciej rundy, jako pierwsza zdobyła przełamanie. Potem oddała jednak inicjatywę rywalce, zawodniczka z Filipin posiadała setbola na 6:3. Ostatecznie o losach premierowej odsłony decydował kosmiczny tie-break. Nasza reprezentantka przegrywała w nim już 2-5, potem wygrała cztery akcje z rzędu. Przy stanie 8-7 dla Polki tylko taśma uratowała Ealę przed przegraniem partii. Ostatecznie to jednak Alexandra cieszyła się z triumfu w tej fazie potyczki - 7:6(9).

Na starcie drugiej odsłony turniejowa "29" szybko uzyskała przewagę, wyszła na 4:0. Świątek miała swój zryw, próbowała gonić. Ale finalnie udało się zdobyć tylko dwa "oczka" w tej partii. Po 2 godzinach i 15 minutach gry Eala zapisała na swoim koncie zwycięstwo 7:6(9), 6:2. W spotkaniu o ćwierćfinał Wimbledonu zmierzy się z Jasmine Paolini. Z kolei Iga zakończyła swoją walkę o obronę tytułu i pożegnała się z rozgrywkami w Londynie.

Ranking WTA: Iga Świątek spadnie w kobiecym notowaniu

Niestety, ta przegrana będzie miała swoje konsekwencje w notowaniu rankingu WTA, które ukaże się 13 lipca, czyli za 9 dni. Już teraz można jednak przeprowadzić symulację, jak będzie wyglądać sytuacja Polki po wielkoszlemowych zmaganiach na terenie Wielkiej Brytanii. Włodarze kobiecych rozgrywek odejmą Raszyniance 1870 pkt. To dlatego, że straci 2000 "oczek" za zysk z poprzedniego sezonu na Wimbledonie, a w zamian otrzyma "tylko" 130 pkt.

Taki rozwój sytuacji sprawi, że trzecia do tej pory Świątek na pewno wypadnie z czołowej piątki kobiecego zestawienia. Wirtualnie plasuje się na 6. pozycji. Iga może znaleźć się jeszcze niżej, bowiem w kolejce do wyprzedzenia Polki czają się m.in. Amanda Anisimova oraz Karolina Muchova. Sytuacja jest zatem dynamiczna i lokata naszej reprezentantki ciągle może ulec zmianie. Pewna obrony pozycji liderki rankingu po Wimbledonie jest Aryna Sabalenka, bowiem Jelena Rybakina również odpadła dzisiaj z turnieju.

Ranking WTA "na żywo" (stan na 4 lipca, godz. 18:00)

1. Aryna Sabalenka - 8550 pkt (max 10310 pkt)

2. Jelena Rybakina - 8143 pkt

3. Jessica Pegula - 6111 pkt (max 7871 pkt)

4. Mirra Andriejewa - 5293 pkt

5. Coco Gauff - 5109 pkt (max 6869 pkt)

6. Iga Świątek - 4539 pkt

7. Amanda Anisimova - 4353 pkt (max 6223 pkt)

8. Elina Switolina - 4351 pkt

9. Karolina Muchova - 4108 pkt (max 5868 pkt)

10. Victoria Mboko - 3580 pkt

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Iga Świątek mierzyła się z Alexandrą Ealą w meczu o czwartą rundę Wimbledonu 2026 Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Alexandra Eala MAJA SMIEJKOWSKA East News

Jelena Rybakina Martin Keep AFP





Iga Świątek - Alexandra Eala. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport