Porażka Świątek w Madrycie, a to nie koniec. Gauff już ostrzy sobie zęby

W pewnością nie tak Iga Świątek wyobrażała sobie przebieg półfinałowego meczu w turnieju WTA 1000 w Madrycie. Po znakomitym występie w starciu z Madison Keys kibice mieli nadzieję, że Polka odprawi z kwitkiem również kolejną Amerykankę, a więc Coco Gauff. Mistrzyni US Open z 2023 roku nie miała jednak zamiaru poddać się bez walki i już od pierwszej piłki pokazała, że naprawdę zasługuje na występ w finale. Tego dnia Polka niestety popełniała zbyt wiele z pozoru banalnych błędów, co ostatecznie przyczyniło się do jej porażki. Po dwusetowej batalii trwającej zaledwie 64 minuty z awansu do finału cieszyła się Coco Gauff, która wygrała z Igą Świątek 6:1, 6:1.

