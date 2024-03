Po meczu z Lindą Noskovą Iga Świątek podkreślała, że dość ma pytań o Sunshine Double i nie myśli o awansie do finału, za to stara się podchodzić skoncentrowana do każdego kolejnego meczu. Czy tej koncentracji zabrakło w rywalizacji z Jekateriną Aleksandrową? Polka w 1/8 finału była całkowicie bezradna w starciu z Rosjanką.