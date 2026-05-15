Porażka Świątek. Oto konsekwencje w rankingu. Robi się nerwowo

Po tym jak w kapitalnym stylu Iga Świątek wyeliminowała podczas turnieju w Rzymie Naomi Osakę i Jessicę Pegulę, niektórzy widzieli już byłą liderkę rankingu WTA w wielkim finale zawodów.

W półfinale na przeszkodzie stanęła jednak nieobliczalna Elina Switolina, która wcześniej także odnotowała bardzo wartościowe wyniki. W ćwierćfinale Ukrainka wygrała z samą wiceliderką rankingu Jeleną Rybakiną.

W czwartkowy wieczór okazało się, że nie było to przypadkowe zwycięstwo. Switolina zawiesiła Świątek wysoko poprzeczkę. Mimo że mecz odbywał się bardzo późno (rozpoczął się po 22:00) obie tenisistki stworzyły kapitalne widowisko. W decydującym, trzecim secie lepiej zagrała jednak Ukrainka i to ona awansowała do finału, triumfując 6:4, 2:6, 6:2.

Oto pozycja Świątek w rankingu. Musi oglądać się za siebie

Tym samym Iga Świątek zakończyła zmagania na półfinale. Najlepszy wynik w sezonie pozwolił jej utrzymać 3. miejsce w rankingu WTA. Łącznie za występ w Rzymie Polka otrzymała dodatkowe 325 punktów, ale porażka w półfinale ma swoje konsekwencje. 24-latka nie może być bowiem pewna utrzymania na dłuższy czas swojej lokaty.

Za plecami Polki coraz bliżej jest Coco Gauff. Amerykanka awansowała do finału turnieju w Rzymie i jeśli wygra ze Switoliną jeszcze bardziej zbliży się do Świątek. W przypadku triumfu strata Amerykanki w rankingu będzie wynosić zaledwie 174 punkty. Jeśli natomiast finał wygra Switolina, to czwarta Gauff będzie przegrywać ze Świątek o 524 "oczka".

Za sprawą awansu do finału w Rzymie awans w rankingu zaliczyła Switolina. Finał pozwolił jej przesunąć się z 10. na 8. pozycję. Jeśli Ukrainka pokona Gauff, to będzie w rankingu już siódma. W zestawieniu cały czas prowadzi Aryna Sabalenka przed Rybakiną.

Turniej w Rzymie jest ostatnim sprawdzianem formy dla najlepszych tenisistek na świecie przed wielkoszlemowym Roland Garros. Zmagania we Francji, w których Iga Świątek powalczy o swój piąty tytuł na tych kortach, rozpoczną się w niedzielę 24 maja.

