Porażka Świątek, a tu taka wiadomość z WTA. Awans Polki o jedno miejsce

Nie był to turniej marzeń dla 24-latki z Raszyna, choć zapowiadało się, że wreszcie etap wiceliderka rankingu WTA może dostać się do najlepszej czwórki, a później może i do finału. W Tennis Paradise grała do pewnego momentu świetnie, w znakomitym stylu ograła Karolinę Muchovą, przerywając serię zwycięstw Czeszki. Aż wreszcie przyszedł bardzo nierówny pojedynek z Eliną Switoliną, o którym Iga sama mówiła, że "przepychała piłkę". I niepotrzebnie w trzeciej partii próbowała grać inaczej.

Przegrała tę potyczkę w czwartkowe popołudnie lokalnego czasu, odpadła z rywalizacji. A to oznaczało, że względem zeszłego roku straciła jednak 175 punktów. I przy świetnej dyspozycji Jeleny Rybakiny to jednak Kazaszka zdołała wyprzedzić Polkę w ogólnym rankingu WTA.

I to trzeba podkreślić - podopieczna Stefano Vukova jest w tym sezonie najlepsza. I nie chodzi tu tylko o tytuł w Australian Open, choć to głównie on wpływa na sytuację. Rybakina prowadzi bowiem w klasyfikacji WTA Race, z której najlepsze zawodniczki zakwalifikują się do finału sezonu w Rijadzie. Zmienic tego nie mógł nawet ewentualny triumf Aryny Sabalenki w finale w Indian Wells.

I tam w najlepszej "8" nie ma obecnie Igi Świątek. Polka przed zmaganiami w Kalifornii była nawet poza czołową "10". A teraz do niej wróciła.

Zmiany w najlepszej dziesiątce WTA Race. Na szczycie wciąż jednak ta sama zawodniczka. Co z Igą Świątek?

Finał w Indian Wells padł ostatecznie łupem Sabalenki - w trzysetowym boju pokonała Rybakinę 3:6, 6:3, 7:6 (6). To oznacza, że jej straty do Kazaszki, patrząc na wyniki od początku stycznia, zmalały do niespełna 300 punktów. Sabalenka w trzecim secie prowadziła już 5:3, później miała kilka szans na breaka na 6:5. A w tie-breaku broniła piłki meczowej przy stanie 5-6 i serwisie Rybakiny. Ostatecznie to ona jednak wygrała trzy ostatnie akcje.

Obie mają już sporą przewagę nad resztą stawki, a przecież przed turniejem w Kalifornii Sabalenka była w tym rankingu dopiero czwarta. Przypomnijmy, obejmuje on turnieje z głównego cyklu WTA, od 250 w górę. Wyprzedziła Jessicę Pegulę i Elinę Switolinę.

Do zmian doszło też pod koniec pierwszej dziesiątki - i to już dotyczy Igi Świątek. Swoje pierwsze spotkanie w Kalifornii przegrała bowiem Iva Jovic - 18-latka spadła z 10. miejsce na 12. Wyprzedziły ją właśnie: Świątek oraz Belinda Bencic. Polka ma taki sam dorobek jak dziewiąte Amanda Anisimova.

Szansa na poprawienie sytuacji nastąpi już podczas zmagań na Florydzie - teraz rozpocznie się bowiem turniej rangi 1000 w Miami.

Ranking WTA Race po WTA 1000 w Indian Wells

1. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 3093 pkt

2. Aryna Sabalenka - 2800 pkt

3. Jessica Pegula (USA) - 2190 pkt

4. Elina Switolina (Ukraina) - 2190 pkt

5. Victoria Mboko (Kanada) - 1712 pkt

6. Karolina Muchova (Czechy) - 1555 pkt

7. Mirra Andriejewa - 1248 pkt

8. Coco Gauff (USA) - 1045 pkt

9. Amanda Anisimova (USA) - 1010 pkt

10. Iga Świątek (Polska) - 1010 pkt

