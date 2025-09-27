Porażka Igi Świątek z Sabalenką, a potem stało się to. Nie uszło uwadze mediów

Kibice Igi Świątek 5 czerwca mogli zastanawiać się, co byłoby, gdyby ich ulubienica wygrała tie-breaka w pierwszym secie półfinału Rolanda Garrosa. W drugim secie była lepsza od Aryny Sabalenki (6:4), co dałoby jej kolejny finał i szansę na czwarty z rzędu triumf na kortach French Open. Potrzebna była jednak trzecia partia, w której Białorusinka rozbiła Polkę bez straty gema.

Nasza rodaczka straciła koronę, którą nosiła od trzech lat. Nową królową została Coco Gauff. Dwie najlepsze zawodniczki rankingu WTA musiały więc po powrocie z Paryża zlizywać rany. Poszło im to dobrze, bo tenisistka urodzona w Mińsku wygrała US Open, a Świątek wcześniej nieoczekiwanie triumfowała na Wimbledonie.

Świątek po Rolandzie Garrosie przegrała tylko trzy razy. Wysoka forma

Od wyjazdu z Francji forma raszynianki wyraźnie poszła w górę. Zauważył to w sobotę dziennikarz Jose Morgado. Zacytował na X post WTA z informacją o zwycięstwie nad Yue Yuan. Podkreślił, że mecz z Chinką nie potrwał długo i przypomniał bilans drugiej rakiety świata po Paryżu - wynosi on 26 zwycięstw i 3 porażki (89,6 proc. "win ratio"). Liczba wygranych mogła wynosić 27, gdyby nie rezygnacja Marty Kostiuk przed ich konfrontacją w Cincinnati.

Bilans ten dał Świątek finał w Berlinie, wspomniane mistrzostwo w Londynie, 4. rundę w Montrealu, tytuł w Cincinnati, półfinał na US Open, triumf w Seulu oraz póki co 3. rundę w Pekinie. Jeśli chce zdobyć China Open, musi "wykręcić" bilans 31-3.

