Porażka Igi Świątek z Sabalenką, a potem stało się to. Nie uszło uwadze mediów
5 czerwca Iga Świątek straciła trzyletnie panowanie na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu, przegrywając w trzech setach z Aryną Sabalenką, w tym w ostatnim do zera. Zamiast "and still", kibice mogli wykrzyczeć "and new", a nową królową tenisa w stolicy Francji została ostatecznie Coco Gauff. Odpadnięcie nie złamało raszynianki - od tamtego momentu notuje bardzo dobry bilans spotkań. Zauważył to dziennikarz Jose Morgado.
Kibice Igi Świątek 5 czerwca mogli zastanawiać się, co byłoby, gdyby ich ulubienica wygrała tie-breaka w pierwszym secie półfinału Rolanda Garrosa. W drugim secie była lepsza od Aryny Sabalenki (6:4), co dałoby jej kolejny finał i szansę na czwarty z rzędu triumf na kortach French Open. Potrzebna była jednak trzecia partia, w której Białorusinka rozbiła Polkę bez straty gema.
Nasza rodaczka straciła koronę, którą nosiła od trzech lat. Nową królową została Coco Gauff. Dwie najlepsze zawodniczki rankingu WTA musiały więc po powrocie z Paryża zlizywać rany. Poszło im to dobrze, bo tenisistka urodzona w Mińsku wygrała US Open, a Świątek wcześniej nieoczekiwanie triumfowała na Wimbledonie.
Świątek po Rolandzie Garrosie przegrała tylko trzy razy. Wysoka forma
Od wyjazdu z Francji forma raszynianki wyraźnie poszła w górę. Zauważył to w sobotę dziennikarz Jose Morgado. Zacytował na X post WTA z informacją o zwycięstwie nad Yue Yuan. Podkreślił, że mecz z Chinką nie potrwał długo i przypomniał bilans drugiej rakiety świata po Paryżu - wynosi on 26 zwycięstw i 3 porażki (89,6 proc. "win ratio"). Liczba wygranych mogła wynosić 27, gdyby nie rezygnacja Marty Kostiuk przed ich konfrontacją w Cincinnati.
Bilans ten dał Świątek finał w Berlinie, wspomniane mistrzostwo w Londynie, 4. rundę w Montrealu, tytuł w Cincinnati, półfinał na US Open, triumf w Seulu oraz póki co 3. rundę w Pekinie. Jeśli chce zdobyć China Open, musi "wykręcić" bilans 31-3.