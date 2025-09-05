Porażka Igi Świątek w US Open, a teraz taka informacja. Przeciek od polityka

Gdy Iga Świątek w pięknym stylu ograła w czwartej rundzie US Open Jekaterinę Aleksandrową, można było liczyć na jej kolejne triumfy i walkę o tytuł, zapewne z Aryną Sabalenką. Pierwsze starcie obu gigantek w wielkoszlemowym finale.

Zwłaszcza że o półfinał raszynianka miała rywalizować z Amandą Anisimovą, którą niespełna dwa miesiące temu rozbiła w Londynie w 57 minut. Nie oddając nawet gema.

Sport ma jednak to do siebie, że w rewanżu wszystko zaczyna się od zera. Polka nie zagrała w środę źle, ale to Amerykanka była genialna, lepsza. I to ona zagra w sobotę z Białorusinką o mistrzostwo US Open.

Iga zaś może skupić się już na kolejnych rywalizacjach. Zwłaszcza że między ostatnim starciem w Nowym Jorku a pierwszym w Seulu są zaledwie dwa tygodnie.

A co dalej?

Iga Świątek może znów wystąpić w Polsce. Po niemal dwóch latach przerwy. Jest pierwsza zapowiedź

Polka jest już na liście WTA 1000 w Pekinie (24 września - 5 października), później zaś pewnie czekają ją zmagania w Wuhanie (6-12 października). I przerwa przed WTA Finals, który w Rijadzie zaplanowano w terminie 1-8 listopada. Niewykluczone, że wzorem poprzedniego roku, nie będą to ostatnie mecze naszej najlepszej tenisistki w historii.

Rok temu z Rijadu Iga poleciała bowiem do Malagi, tam odbywał się finałowy turniej Billie Jean King Cup. Biało-Czerwone wygrały z Hiszpanią i Czechami, w półfinale minimalnie uległy Włoszkom. W tym roku Polski w finale zabraknie, ten turniej odbywa się zresztą znacznie wcześniej, już za nieco ponad tydzień. Wtedy, gdy Iga ma w planach start w Seulu.

Dawid Celt i Iga Świątek Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wszystko zaś dlatego, że w kwietniowych zmaganiach fazy play-off Polska w rywalizacji w Radomiu zajęła drugie miejsce: wygrała ze Szwajcarią, ale przegrała z Ukrainą.

W listopadzie drużyna prowadzona przez kapitana Dawida Celta zmierzy się więc w Gorzowie o utrzymanie w elicie: rywalkami będą drużyny Nowej Zelandii i Rumunii. Polki będą faworytkami i to nawet w sytuacji, gdyby w składzie zabrakło Celta. Po zakończeniu kariery przez Simonę Halep Rumunia nie ma zawodniczek w ścisłej elicie, choć niespodzianki potrafi sprawiać Jaqueline Cristian. Sorana Cirstea zbliża się zaś ku końcowi kariery, a od 2018 roku nie występuje w kadrze. Nowa Zelandia to z kolei Lulu Sun, a w deblu - Erin Routliffe, jedna z najlepszych specjalistek na świecie. W piątek zagra w finale US Open.

Jeśli jednak Świątek znajdzie się w kadrze, trudno sobie wyobrazić możliwość jakiejkolwiek sensacji.

- Dzięki uprzejmości władz polskiego tenisa rozmawiałem w Warszawie z teamem Igi Świątek i otrzymałem informację, że nasza najlepsza tenisistka pojawi się w Gorzowie.

- O ile oczywiście będzie w pełni dyspozycji sportowej i nie będzie miała kontuzji - powiedział dziś w Gorzowie senator Władysław Komarnicki, który działał w kierunku organizacji tego turnieju w mieście nad Wartą.

14 listopada Polska zagra z Nową Zalendią, a dwa dni później - z Rumunią. Wygranie turnieju zapewni możliwość rywalizacji w fazie play-off BJK Cup wiosną 2026 roku.

W sobotę rusza sprzedaż biletów na to wydarzenie.

Dawid Celt i Iga Świątek podczas meczu reprezentacji Polski w rozgrywkach o Puchar Billie Jean King Andrzej Iwanczuk / REPORTER East News

