Niestety, skompletowanie Karierowego Wielkiego Szlema przez Igę Świątek będzie musało poczekać przynajmniej do następnego sezonu. Podczas tegorocznego Australian Open nasza wiceliderka rankingu WTA zatrzymała się na ćwierćfinale, przegrywając swój środowy bój z reprezentantką Kazachstanu - Jeleną Rybakiną.

Pierwszy set rozgrywanego na Rod Laver Arena pojedynku był niezwykle wyrównany. Kilka punktów przesądziło w nim o triumfie piątej obecnie rakiety świata, która ograła Polkę 7:5.

Druga partia to już zupełnie inna historia. Kazaszka znacząco poprawiła w niej serwis i kompletnie zdystansowała Igę Świątek, oddając jej zaledwie jednego gema. W efekcie mogła cieszyć się z awansu do najlepszej czwórki wielkoszlemowej rywalizacji w Melbourne. A pochodzącej z Raszyna 24-latca pozostało przełknąć gorycz porażki.

O awans do wielkiego finału Jelena Rybakina zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą. W grze o noszące imię Daphne Akhurst trofeum pozostają także liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka oraz Ukrainka Elina Switolina.

Iga Świątek żegna się z Australian Open. Oto co ma do przekazania

Po wypadnięciu z turniejowej drabinki Iga Świątek przeanalizowała swój występ na Antypodach przed kamerą Eurosportu.

- Ogólnie było to dobre rozpoczęcie sezonu. Może było trochę dużo pracy w trakcie turnieju, jeśli chodzi o poprawianie technicznych rzeczy. Byłoby wygodniej, jeśli te rzeczy po prostu by działały na Wielkim Szlemie. Tenis jest skomplikowanym sportem. Nie zawsze tak jest. Ja nie czułam się dobrze na początku. Później poprawiłam swój poziom i podobały mi się te mecze po pierwszej rundzie - powiedziała polska tenisistka.

A potem postanowiła pożegnać się z Australią także za pomocą anglojęzycznego komunikatu, który zamieściła w swoich mediach społecznościowych.

Dziękuję, Melbourne! To była wielka przyjemność, by móc znów pojawić się w Australii i już nie mogę się doczekać powrotu tutaj w przyszłym roku

I dodała: - Jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, nie jestem zadowolona z wyniku, ale idę naprzód z pewną ważną lekcją, którą odebrałam. Wiem na czym się skupiać i będę kontynuować swoją pracę. Do zobaczenia niebawem.

