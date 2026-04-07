Popłoch rywalek. Reagują ws. Świątek. "To powinno być nielegalne"

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Po zwolnieniu Wima Fissett'a Iga Świątek wzięła się za treningi pod okiem nowego szkoleniowca, którym został Francisco Roig. 58-latkowi towarzyszy jednak nie byle kto, bo jego były podopieczny, czyli sam Rafael Nadal, goszczący Polkę w murach swojej akademii. Na przygotowania byłej liderki rankingu WTA spoglądają jej rywalki, u których da się wyczuć oznaki popłochu. - To powinno być nielegalne - komentują jej ruch w oczekiwaniu na czas rywalizacji na kortach ziemnych.

Tenis. Madison Keys oraz Iga Świątek
Na zdjęciu Madison Keys oraz Iga Świątek

- To, jak będzie prezentowała się Iga Świątek z nowym trenerem, może być przerażające dla każdej zawodniczki z touru - powiedziała ostatnio Danielle Collins, komentując bliską współpracę Rafaela Nadala z polską tenisistką. Hiszpan ugościł naszą reprezentantkę w progach swojej akademii położonej na słonecznej Majorce i pomaga w czasie zajęć nowemu głównodowodzącemu w jej sztabie, którym został Francisco Roig, niegdyś trener hiszpańskiej legendy tenisa.

Jak się okazuje, osąd Amerykanki, która zazwyczaj w chłodnych słowach odnosi się do Igi Świątek, jest jak najbardziej trafny. Podobne zdanie wyraziły bowiem także Madison Keys, Jessica Pegula, Desirae Krawczyk i Jennifer Brady, które wzięły pod lupę obecną sytuację swojej wielkiej rywalki w rozmowie na kanale "The Player's Box Podcast".

Jako pierwsza głos zabrała triumfatorka Australian Open A.D. 2025, zaznaczając, że wizja możliwego rozstania z Wimem Fissettem stawiała Igę Świątek przed niezwykle trudnym dylematem.

- Iga wygrała ubiegłoroczny Wimbledon. Sądzę, że było to dla niej trochę trudne, ponieważ teraz poprzeczką dla niej jest bycie numerem jeden. A to wygórowany poziom wymagań, z którym trzeba mierzyć się rok w rok. (...) Ale czasem relacja po prostu dobiega końca - stwierdziła Madison Keys.

Później pałeczkę przejęła jej rodaczka Jessica Pegula, która odniosła się do serii filmików płynących z serca ośrodka Rafa Nadal Academy, prezentujących treningi Igi Świątek pod wodzą nowego trenera i jego legendarnego pomocnika.

Widzieliśmy nagranie przedstawiające Igę pracującą z Rafą Nadalem na korcie. A teraz trenuje ona z Francisco Roigiem, który ostatnio był w sztabie Emmy Raducanu. Czuję, że to dla Igi perfekcyjny wybór. Widziałam ich filmiki z kortów ziemnych i pomyślałam sobie: "Uhhh... To zła wiadomość dla wszystkich"
przyznała 32-latka

- Wiem, o czym mówisz. Ja pomyślałam sobie: "O Boże". Ostatnia rzecz, jakiej potrzebowaliśmy, to Iga mająca u swojego boku na mączce Rafę. To niedozwolone - odpowiedziała ze śmiechem Madison Keys.

- Tak. To powinno być nielegalne - spuentowała temat równie żartobliwie Pegula.

Desirae Krawczyk zaznaczyła jednak, że treningi pod skrzydłami Rafy Nadala to nie tylko wielki zaszczyt, ale i gigantyczna presja, która może spętać nogi i ręce.

- Byłabym bardzo zdenerwowana uderzając piłkę na jego oczach. Oczywiście, byłabym też podekscytowana, ale myślałabym sobie: "Boże, nie mogę spudłować przed Rafą" - powiedziała.

- Na jednym nagraniu z Igą wygląda to tak, jakby się pomyliła. Później cofnęła się, a on mówił do niej, jak gdyby coś jej tłumaczył. Ja byłabym tym bardzo zdenerwowana. Mówiłabym: "Przepraszam, że cię zawiodłam. Ty nigdy byś nie chybił z tego forhendu. Jestem bezwartościowa. Nawet mi nie pomagaj". To była pierwsza myśl, gdy zobaczyłam, że Iga popełniła błąd - dodała natychmiast Pegula.

Jak widać, zmiany poczynione przez Igę Świątek już wywołują u rywalek mocny efekt psychologiczny. Najważniejsze jednak będzie to, co po okresie przerwy i ciężkich treningów polska tenisistka zaprezentuje już na korcie w swoim ulubionym okresie sezonu.

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
