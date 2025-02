Popis Świątek w Dubaju, 6:0 na starcie. Dwukrotna mistrzyni Australian Open bez szans

Po długim oczekiwaniu Iga Świątek w końcu wyszła na kort w Dubaju, by powalczyć o awans do trzeciej rundy turnieju rangi WTA 1000. Polka rywalizowała z Wiktorią Azarenką, byłą liderką rankingu, dwukrotną triumfatorką Australian Open. Ogromne opóźnienia spowodowane opadami deszczu nie wpłynęły niekorzystnie na naszą zawodniczkę. 23-latka dominowała przez większość czasu na korcie i odniosła pewne zwycięstwo w starciu z Białorusinką - 6:0, 6:2. O awans do ćwierćfinału powalczy z Dajaną Jastremską.