Popis Świątek w Dosze, ale co stało się później. WTA wysłało zapytanie, Polka odpowiada

Sakkari znów gorsza od Świątek. Popis raszynianki w Dosze

29. tenisistka rankingu WTA miała prawo czuć się sfrustrowana. Świątek grała dynamicznie i świetnie w defensywie, niekiedy broniąc piłek z gatunku "nie do obrony". Nagranie właśnie z jednej z takich akcji na oficjalnym profilu na Instagramie postanowiła udostępnić WTA. Widać na nim, jak Świątek znakomicie zareagowała na drop shota rywalki i choć wydawało się to niemożliwe, zdążyła do niego dopaść i zdobyć punkt.