Aryna Sabalenka najwidoczniej odpowiednio skorzystała z dnia wolnego przed ćwierćfinałowym starciem z Jeleną Ostapenko, bowiem w środę na korcie nic nie wskazywało na to, by Białorusinka zmagała się z jakimkolwiek problemem fizycznym. 26-latka zagrała wręcz popisowo, ogrywając reprezentantkę Łotwy w dwóch setach - 6:2, 6:4.

Tenis: Turniej WTA w Rzymie. Świątek, Sabalenka i Gauff autorkami niebywałego wyczynu

Tym samym w Rzymie mamy do czynienia z niezwykle rzadką, niebywałą wręcz sytuacją - oto bowiem pierwszy raz od Rolanda Garrosa z 2013 roku trzy czołowe tenisistki światowego rankingu awansowały do półfinału turnieju WTA, nie licząc rzecz jasna finałów sezonu. Wyliczyli to po meczu statystycy OptaAce. Cała trójka już ma więc powody do wspólnego "świętowania".