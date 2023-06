Pomnik Igi Świątek obok statuy Nadala? Polka nie ukrywa

Iga Świątek w sobotę po raz kolejny zapisała kawałek wielkiej, pięknej historii polskiego tenisa - raszynianka ograła bowiem po zaciętej walce Karolinę Muchovą i obroniła ubiegłoroczny tytuł wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.

Tym razem spotkanie kosztowało Polkę wiele trudu i emocji, co było widać po ostatniej piłce, po której Świątek nie kryła łez wzruszenia i radości. Trudno się zresztą dziwić, dawno nikt nie zawiesił jej poprzeczki tak wysoko, jak zrobiła to Czeszka.

Pomnik Świątek obok Nadala?

Dla Polki był to już trzeci, a drugi z rzędu, triumf w Rolandzie Garrosie. W rozmowie z PAP Świątek przyznała jednak, że nie myśli o biciu rekordów, szanuje to, co osiągnęła do tej pory.

"Pozostawienie jakiegoś tenisowego dziedzictwa, to nie jest coś, o czym myślę. Jestem osobą, która nie stawia sobie takich celów czysto wynikowych. Bardzo doceniam to, co już osiągnęłam. Cztery Wielkie Szlemy w wieku 22 lat, to jest coś, co mi się nawet nie śniło, gdy byłam nastolatką. Ogromnie to doceniam" - powiedziała liderka rankingu WTA.

Finał Rolanda Garrosa. Iga Świątek - Karolina Muchova. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press