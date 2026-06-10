Nawet finał przegrany z Mirrą Andriejewą nie przekreślił uroku niesamowitej historii, jaką na tegorocznym Rolandzie Garrosie napisała Maja Chwalińska, zostając pierwszą zawodniczką w historii, która na paryskiej mączce przebyła drogę od eliminacji aż do gry o trofeum.

A że 24-latka przy okazji zaprezentowała kapitalny dla oka tenis, połączony z wielką naturalnością i skromnością poza kortem, wyszła z tego niezwykle zjadliwa mieszanka, którą teraz zachwyca się cały świat.

Do wielkich fanów Mai Chwalińskiej i jej paryskiej opowieści należy między innymi legendarny Andy Roddick.

- To może być moja ulubiona historia z całego turnieju. Chwalińska. 114. zawodniczka w rankingu, z kwalifikacji. Nie mogła sobie pozwolić na hotel w połowie turnieju, dopóki do akcji nie wkroczył sponsor. To jest to, z czego składają się marzenia - przyznał amerykański tenisista na swoim kanale.

Roland Garros. Maja Chwalińska wzbudza zachwyt. Andy Roddick porównał ją z Igą Świątek

Były lider rankingu ATP zachwycał się przede wszystkim ludzkim aspektem przebojowego rajdu Mai Chwalińskiej przez turniejową drabinkę. Postawił ją bowiem jako przykład sportsmenki, z którą niezwykle łatwo jest się utożsamić.

To jest najlepsza część sportu. Jesteśmy w nim najbardziej pochłonięci, gdy czujemy pewien związek. Gdy występuje ten ludzki element

I dodał: - Czy możemy czuć związek z Carlosem Alcarazem, Jannikiem Sinnerem czy Sereną Williams? Nie. Nikt z nas nie może. A czy możemy odczuwać więź z sytuacją z problemami, gdy chcesz spróbować czegoś, chcesz coś zrobić, w coś celujesz, a to może być wbrew twoim finansom? Każdy może poczuć związek z taką sytuacją.

Dlatego, jak podkreślił Amerykanin, nie chodziło tylko o to, jak grała Maja Chwalińska, choć potrafiła sprawić, że znacznie wyżej notowane rywalki chwilami nie wiedziały co dzieje się na korcie. A mówiąc o tym, zestawił 24-latkę z Igą Świątek, zaznaczając, że górą w polsko-polskiej rywalizacji jest właśnie tegoroczna finalistka Rolanda Garrosa, która skradła serca fanów. Sam powiedział, z jakiego powodu.

- Mówią, że w polskich notowaniach stoi wyżej od Igi Świątek. To dlatego, że Iga Świątek jest superczłowiekiem. Była nim zwłaszcza w swoim najlepszym okresie na Rolandzie Garrosie. Rywalek, które musiały się z nią zmierzyć, było wręcz szkoda. Nie była jak zwykły człowiek w tej historii, który jest nam bliski - tłumaczył Andy Roddick, komplementując Maję Chwalińską.

Maja Chwalińska Emma Da Silva East News

Iga Świątek IMAGO/NOUSHAD East News





Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystko Polsat Sport