Polski muzyk zabrał głos po triumfie Świątek w Paryżu. "Emocjonującą podróż"

Kuba Badach na finale Roland Garrosa z udziałem Igi Świątek. "4 lata temu popłakałem się przed telewizorem, dzisiaj na żywo w Paryżu"

Podczas finałowego starcia z Jasmine Paolini nasza zawodniczka mogła liczyć na wyjątkowe wsparcie. Wśród kibiców na trybunach kortu Phillipe’a Chatriera zasiadły bowiem znane postacie ze świata polskiego showbiznesu. Walce 23-latki o kolejne trofeum Wielkiego Szlema przyglądały się m.in. dziennikarki Monika Olejnik i Kinga Rusin . Na meczu z wieloma biało-czerwonymi akcentami nie zabrakło także Kuby Badacha , który do Paryża przyjechał ze swoją małżonką, Aleksandrą Kwaśniewską . Znany polski wokalista i kompozytor tuż po finale w mediach społecznościowych zamieścił poruszający wpis, w którym podzielił się swoimi przeżyciami.

"4 lata temu popłakałem się przed telewizorem, dzisiaj na żywo w Paryżu. Dziękuję mojej kochanej żonie, że zabrała mnie w tak emocjonującą podróż. Zobaczenie najlepszej tenisistki świata na żywo to jest coś, co będę pamiętał do końca życia. Iga Świątek po raz czwarty tryumfuje w na kortach Rolanda Garrosa!" - przekazał na swoim profilu na Instagramie.