Polski medalista olimpijski odpowiada na słowa Świątek. "Pokazałaś prawdziwą twarz"

Iga Świątek bardzo mocno przeżyła swoją porażkę w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polka w meczu o wielki finał musiała uznać wyższość Qinwen Zheng w zaledwie dwóch setach, choć w pewnym momencie zdawało się, że Polce uda się odwrócić losy spotkania. Ostatecznie jednak Chinka pokazała wielką siłę mentalną i przechyliła szalę na swoją korzyść, awansując do finału. Już wtedy jasne było, że wynik tych igrzysk dla Igi będzie przynajmniej w jakimś stopniu rozczarowaniem.

Wszyscy, pewnie z samą Igą pragnęli bowiem złotego medalu i nie było odważnego, który typowałby inne końcowe rozstrzygnięcie. - Wczoraj płakałam z 6 godzin. Gdyby nie okazja do walki o brąz, pewnie płakałabym z kilka tygodni, tak bardzo bolało mnie to, że nie awansowałam do finału. o spełnienie moich marzeń, a wczorajsza porażka była najbardziej bolesną w karierze - powiedziała na konferencji prasowej po wygraniu starcia o brązowy medal Polka.