23-letnia Marta Kostiuk swoją życiową historię pisze w ostatnich miesiącach i tygodniach. Dopiero co polscy i ukraińscy kibice oklaskiwali ją podczas turnieju Billie Jean King Cup w Gliwicach, gdzie z rodaczkami nie dała naszej drużynie narodowej szans, a teraz błyszczy we Francji.

Skoro o Gliwicach mowa... Taka mała ciekawostka, że grono ośmiu ćwierćfinalistek tworzą trzy tenisistki, czyli Kostiuk, Elina Switolina i Maja Chwalińska, które niespełna dwa miesiące temu formę pod ziemię szlifowały w pięknej hali w województwie śląskim. Wymowne, prawda?

Kostiuk jeszcze wtedy zajmowała 28. miejsce na świecie, a dzisiaj w aktualizowanym na żywo rankingu WTA jest już 13. tenisistką świata. Urodzona w Kijowie sportsmenka jest w życiowej formie, a passa 16. z rzędu zwycięstw na mączce mówi sama za siebie. O obecnej klasie wyrównującej swój wielkoszlemowy wynik Ukrainki dobitnie przekonała się Iga Świątek. Polka musiała w niedzielę przełknąć gorzką pigułkę, pokonana przez niżej notowaną rywalkę w starciu czwartej rundy.

Za sukcesem Kostiuk stoi polska trenerka, Sandra Zaniewska. W tym fachu, zdominowanym przez mężczyzn, 34-latka poczyna sobie bez kompleksów, rozpychając się łokciami, a przede wszystkim swoimi kompetencjami. Gdy przejmowała Kostiuk, ta była notowana na 44. miejscu. Trenerka mówi, że są jak siostry bliźniaczki, które dzieli 10 lat, a zawodniczka odwzajemnia się docenieniem jej kompetencji. Zwracając uwagę, że ich strategia jest długofalowa.

Wysłannik Interii do Paryża skontaktował się z Zaniewską po meczu z Igą Świątek, by dokładniej dowiedzieć się, jaka taktyka przyniosła skutek. A w pierwszych zdaniach poznać optykę na to spotkanie, zakończone dla Raszynianki wynikiem 5:7, 1:6.

- Marta zagrała tak, żeby wygrać ten mecz i fajnie, bo pierwszy set był bardzo zacięty. Wydaje mi się, że szły łeb i łeb i wynik mógł pójść w jedną i w drugą stronę, czyli mecz mógł potoczyć się inaczej. Jednak sądzę, że Marta w tym dniu łatwiej się dostosowywała do tego, co się działo na korcie niż Iga. Po pierwszym secie przewaga już była wystarczająca. Nie powiem, że od razu, bo Iga przełamała Martę na starcie drugiego seta, ale myślę, że od 2:1 towarzyszyło mi odczucie, że ten mecz idzie bardziej w kierunku Marty niż Igi - przyznaje Zaniewska.

- Wydaje mi się, że wygranie z Igą na kortach Rolanda Garrosa to jest coś szczególnego. Trochę porównywałam to z Martą do damskiego Rafy Nadala, dosłownie, że jest to coś w tym stylu, więc wyzwala same pozytywne emocje - dodała.

Tym samym przez Zaniewską przemawiała duża skromność. Sama nie przypisywała sobie zbyt dużych zasług, ale przecież wykonały z Kostiuk fantastyczną pracę od strony taktycznej. Założenia pozwoliły Igę powstrzymać, jej podania nie robiły spustoszenia, odpowiedziami na topspiny było płaskie granie, a do tego dochodziła świetna praca nóg. Co z perspektywy trenerki było kluczem do rozbrojenia sześciokrotnej mistrzyni Wielkich Szlemów?

- Jeżeli chodzi o założenia taktyczne, to wiadomo było, że Marta musi grać z Igą agresywnie. Bo jeżeli pozwoli Idze, żeby dyktowała warunki gry i goniła ją po korcie, to na tej nawierzchni z rotacją Igi będzie dość ciężko. Myślę, że Marta dostosowała się do serwisów Igi dokładnie w taki sposób, w jaki powinna - zaciera ręce Zaniewska.

To nie był koniec analizy spotkania, tak przykrego z punktu widzenia polskich fanów.

- Na początku meczu szczególnie przy pierwszych serwisach Igi, które były "kickowane" i wolniejsze, Marta za mocno chciała je grać, przez co popełniała dużo błędów. Później może nawet nie tyle się cofnęła, co zaczęła czekać na piłki i grać je ciężej. A potem po prostu zaczynały się wymiany. Oprócz tego oczywiście wchodziła na drugi serwis, przez co dawała Idze dużą presję. I myślę, że to na pewno spowodowało, że Marta łatwiej wygrała drugiego seta - nie ma wątpliwości.

- Taktycznie na pewno założenie było takie, żeby Marta dyktowała warunki gry i zmiany kierunku oraz nie pozwolić Idze tego robić za często. A ponadto też nie bać się wymian, które będą właśnie fizyczne, ponieważ Marta i Iga są świetnymi atletkami. Mając świadomość, że Iga uwielbia ziemię, założenie było też takie, że Marta nie musi wychodzić z wymian nie wiadomo jak szybko i dużo ryzykować, tylko też może przytrzymać Igę w tych wymianach, jeżeli będzie trzeba - obszernie podsumowała Sandra Zaniewska.

Z Paryża - Artur Gac

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz: artur.gac@firma.interia.pl

