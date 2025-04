Polska tenisistka nagle wspomniała o Idze Świątek. Poruszyła ważny problem

Każda kolejna porażka Świątek wzmaga nie tylko niepokoje, związane z jej obecną i przyszłą formą. To przede wszystkim "pożywka" dla wszelkiego rodzaju negatywnych komentarzy, podważających umiejętności i kompetencje Świątek do zajmowania pozycji 2. rakiety świata. Niestety sportowcy ze ścisłej czołówki swoich dyscyplin bardzo często muszą mierzyć się z masą hejtu, kierowaną w ich stronę w przypadku wszelkich potknięć i niepowodzeń. Hejt jest jednak zjawiskiem występującym na każdym poziomie sportu. Na ten aspekt rywalizacji zwróciła uwagę inna polska tenisistka Katarzyna Kawa, która w swojej wypowiedzi dla sport.pl posłużyła się przykładem właśnie Igi Świątek.

Katarzyna Kawa otwarcie o hejcie w sporcie. "Ocena innych nie świadczy o tym, jak dobry jest zawodnik"

Już na początku rozmowy dziennikarz prowadzący wywiad nawiązał do słynnej batalii Świątek i Kawy w ramach ćwierćfinale Billie Jean King Cup 2024. Wówczas polski duet wyeliminował Marie Bouzkovą i Kateriną Siniakovą, dostając się tym samym do półfinału turnieju po raz pierwszy historii występów naszej drużyny na tej imprezie. Już przy tej okazji poruszony został temat komentarzy pojawiających się w przestrzeni publicznej po zwycięskim starciu. "Mam zasadę, że generalnie nie czytam za dużo w mediach o sobie, bo jakbym zaczęła to czytać, to pewnie bym po pewnym czasie stwierdziła, że w ogóle nie umiem grać w tenisa" - odpowiedziała Kawa, zapytana o przeglądanie mediów po meczu.