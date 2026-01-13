Polska "stłamsiła" Sabalenkę w Australii. Białorusinka w pokonanym polu, oto wynik

W ubiegły tydzień uwaga fanów tenisa skupiała się głównie na Australii. Triumfy w turniejach rozgrywanych w tym państwie odniosły: polska drużyna (Hubert Hurkacz, Iga Świątek, Jan Zieliński, Katarzyna Kawa), Aryna Sabalenka i Elina Switolina. Każde z tych zwycięstw miało swoją wymowę.

Dla "Biało-Czerwonych" był to trzeci z rzędu finał United Cup, ale po raz pierwszy udało im się zdobyć trofeum. W decydującym meczu pokonali Szwajcarię 2:1. Po wygranej "Hubiego" nad Stanem Wawrinką i porażką Raszynianki z Belindą Bencic o losach rywalizacji - podobnie jak w półfinale przeciwko Stanom Zjednoczonym - decydował mikst z Zielińskim i Kawą. Znowu był zwycięski.

Sabalenka też mogła być z siebie zadowolona, bo obroniła tytuł w "pięćsetce" w Brisbane. Nie straciła ani seta, a tylko w dwóch przegrała więcej niż trzy gemy. Ograła kolejno Cristinę Bucsę, Soranę Cirsteę, Madison Keys, Karolinę Muchovą i Martę Kostiuk.

Z kolei Switolina okazała się najlepsza w Auckland, po drodze wygrywając z Warwarą Graczową, Katie Boulter, Sonay Kartal, Ivą Jović i Xinyu Wang. Symboliki jej zwycięstwu dodaje fakt, że rok temu w tym mieście turniej wygrał jej mąż Gael Monfils. "Zostało w rodzinie" - komentowało WTA.

Przed turniejem powiedział mi, że byłoby wspaniale, gdybyśmy oboje wygrali tę samą imprezę

WTA zapytało, fani odpowiedzieli. Hurkacz, Świątek, Zieliński i Kawa zaimponowali mocniej od Sabalenki i Switoliny

"Który z występów wywarł na tobie największe wrażenie w inauguracyjnym tygodniu na tegorocznego touru?" - zapytało WTA użytkowników, publikując na swojej stronie internetowej ankietę.

Zaczęła się ona w poniedziałek i wyniki długo się wahały. O ile Switolina cały czas miała niespełna jedną czwartą wskazań, to Polska zmieniała się z Sabalenką na prowadzeniu. We wtorek można już zaobserwować uspokojenie rezultatów, bo znaczna większość zainteresowanych fanów już zagłosowała, a sonda nie będzie pojawiać się w nowszych artykułach na stronie głównej organizacji.

Pierwsze miejsce dla Polski, która otrzymała niespełna połowę głosów. Sabalenka straciła do wyczynu Hurkacza i spółki kilkanaście punktów procentowych.

Po raz pierwszy w historii! Polska wygrała United Cup! Polsat Sport

