31 marca 2026 roku Sebastian Parfjanowicz z "Przeglądu Sportowego" przekazał zaskakujące wieści. Z informacji dziennikarza wynikało wprost, że Polska może przejąć organizację kończącego sezon turnieju WTA Finals. Jako miasto, które miałoby gościć tenisistki wskazał Gdańsk.

"Jak udało nam się dowiedzieć, w najbliższych dniach przyleci do Polski silna delegacja WTA, z dyrektor generalną Portią Archer. W planach jest przede wszystkim Gdańsk i wizytacja ERGO Areny, która miałaby gościć najlepsze tenisistki świata. Co istotne, nie pierwsza. Według naszych informacji, obiekt był już wstępnie sprawdzany i dostał zielone światło" - przekazał dziennikarz.

Świątek i Sabalenka w Polsce? Polityka w grze

Zakulisowa walka trwa, a kluczowa może okazać się polityka. Znany dziennikarz tenisowy Ben Rothenberg przeanalizował sytuację. "Ta wyraźna tendencja w polityce Polski w zakresie organizacji imprez sportowych musi stanowić czynnik zakłócający dla kandydatury Gdańska na gospodarza finałów WTA, biorąc pod uwagę długotrwałą pobłażliwość w tenisie wobec zawodniczek z Rosji i Białorusi" - napisał na Twitterze.

Dziennikarze "Sport.pl" skontaktowali się z ekspertami z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. - W obecnych czasach nie jest to bez znaczenia. Nie potrafię powiedzieć, na ile to jest przesądzające, ale na pewno kontekst polityki międzynarodowej ma wpływ na ostateczną decyzję. Powód, dla którego Rosję i Białoruś w bardzo dużym stopniu wykluczono z międzynarodowego sportu nie zniknął - rozpoczął Mieszko Rajkiewicz.

- Rosja nadal prowadzi działania wojenne i innego rodzaju sankcje (polityczne, ekonomiczne) obowiązują. Te sportowe jednak najłatwiej uchylić, dlatego też niektóre państwa, w tym Polska, utrzymuje swoją postawę względem sportowców rosyjskich. Widać trend decyzyjny w międzynarodowych organizacjach sportowych. I Polska niestety będzie musiała się do tego w jakimś stopniu odnieść, jeśli nadal chcemy organizować podobne wydarzenia. Czy kompletnie dostosować? Trudno powiedzieć. W każdej dyscyplinie sportowej potrzebne będzie indywidualne podejście - dodał.

Do WTA Finals pozostało jeszcze wiele czasu. Mowa bowiem o końcówce sezonu 2027, a więc prawdopodobnie przełomie października i listopada. Z doniesień medialnych wynika, że konkurencja dla polskiej kandydatury jest naprawdę mocna. Organizacją turnieju ma być bowiem zainteresowane USA.

Decyzję, gdzie zagrają Iga Świątek i spółka poznamy pewnie w najbliższych miesiącach. Najbliższa edycja ma się odbyć się jeszcze w Rijadzie. Turniej zaplanowano na drugi tydzień listopada. Rozpocznie się 7 listopada, finał zostanie rozegrany 14 listopada. Iga w tym momencie plasuje się poza ósemką w rankingu WTA race.

Emma Raducanu dziękuję za grę Idze Świątek AFP

Iga Światek, Rzym 2024. Polka zacznie wkrótce bronić większości swoich punktów, które obecnie ma w rankingu WTA FILIPPO MONTEFORTE AFP

Sensacyjny pomysł dyrektora Australian Open. Może to wpłynąć na Igę Świątek Aaron Favila East News

Najlepsze bloki Tauron Ligi w sezonie 2025/2026. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport