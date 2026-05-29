Polska bitwa o Paryż dla Świątek, ale co się stało potem. Natychmiastowa reakcja WTA
W samo południe na korcie centralnym w Paryżu doszło do starcia pomiędzy Igą Świątek, a Magdą Linette. Górą była młodsza z nich, która triumfowała 6:4, 6:4. Chwilę po zakończonym meczu WTA zareagowało zwycięstwo czterokrotnej zwyciężczyni Roland Garros.
Iga Świątek bardzo dobrze rozpoczęła tegoroczny Roland Garros. Polka odprawiła z kwitkiem Emerson Jones (6:1, 6:2) oraz Sarę Bejlek (6:2, 6:3). Po losowaniu drabinki wydawało się, że jej rywalką w 3. rundzie będzie Jelena Ostapenko, a więc jej największa zmora. Tymczasem wielką niespodziankę sprawiła Magda Linette, która w 2. rundzie ograła Łotyszkę 6:2, 2:6, 6:2. W związku z tym w piątek (29 maja) na korcie Philippe'a Chatrier doszło do polsko - polskiego pojedynku o awans do 4. rundy.
Spotkanie trwało niespełna 1,5-godziny, a górą była młodsza z Polek, która triumfowała 6:4, 6:4. "Raszynianka chciała się zrewanżować za sensacyjną porażkę poniesioną dwa miesiące temu w Miami. Mecz zaczął się od prowadzenia Linette 2:0, ale potem do głosu doszła Świątek" - relacjonował Mateusz Stańczyk na łamach Interii.
- Czasami chcę być cierpliwa, bo w takich warunkach łatwo podjąć złą decyzję. Chciałam być solidna. Jestem szczęśliwa z tego jak funkcjonował mój drugi serwis - powiedziała Świątek tuż po meczu.
Polska bitwa dla Świątek. Tak zareagowało WTA
Chwilę po meczu na zwycięstwo Świątek zareagował oficjalny profil WTA.
Iga z awansem. Jest w czołowej "16" turnieju w Paryżu
- Iga melduje się w drugim tygodniu - napisał z kolei oficjalny profil turnieju.
Mecz 4. rundy odbędzie się w niedzielę (31 maja). Rywalką polskiej tenisistki będzie Marta Kostiuk. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.