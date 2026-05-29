Polska bitwa o Paryż dla Świątek, ale co się stało potem. Natychmiastowa reakcja WTA

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

W samo południe na korcie centralnym w Paryżu doszło do starcia pomiędzy Igą Świątek, a Magdą Linette. Górą była młodsza z nich, która triumfowała 6:4, 6:4. Chwilę po zakończonym meczu WTA zareagowało zwycięstwo czterokrotnej zwyciężczyni Roland Garros.

Iga Świątek pokonała Magdę Linette w 3. rundzie Roland Garros
Iga Świątek pokonała Magdę Linette w 3. rundzie Roland GarrosDIMITAR DILKOFFAFP

Iga Świątek bardzo dobrze rozpoczęła tegoroczny Roland Garros. Polka odprawiła z kwitkiem Emerson Jones (6:1, 6:2) oraz Sarę Bejlek (6:2, 6:3). Po losowaniu drabinki wydawało się, że jej rywalką w 3. rundzie będzie Jelena Ostapenko, a więc jej największa zmora. Tymczasem wielką niespodziankę sprawiła Magda Linette, która w 2. rundzie ograła Łotyszkę 6:2, 2:6, 6:2. W związku z tym w piątek (29 maja) na korcie Philippe'a Chatrier doszło do polsko - polskiego pojedynku o awans do 4. rundy.

Spotkanie trwało niespełna 1,5-godziny, a górą była młodsza z Polek, która triumfowała 6:4, 6:4. "Raszynianka chciała się zrewanżować za sensacyjną porażkę poniesioną dwa miesiące temu w Miami. Mecz zaczął się od prowadzenia Linette 2:0, ale potem do głosu doszła Świątek" - relacjonował Mateusz Stańczyk na łamach Interii.

- Czasami chcę być cierpliwa, bo w takich warunkach łatwo podjąć złą decyzję. Chciałam być solidna. Jestem szczęśliwa z tego jak funkcjonował mój drugi serwis - powiedziała Świątek tuż po meczu.

Zobacz również:

Sandra Zaniewska (z lewej) musi przygotować Martę Kostiuk do niedzielnej potyczki z Igą Świątek
Roland Garros

Świątek z Linette na korcie, a tu werdykt ws. 1/8 finału. Znów "polskie" starcie

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Polska bitwa dla Świątek. Tak zareagowało WTA

Chwilę po meczu na zwycięstwo Świątek zareagował oficjalny profil WTA.

Iga z awansem. Jest w czołowej "16" turnieju w Paryżu
czytamy.

- Iga melduje się w drugim tygodniu - napisał z kolei oficjalny profil turnieju.

Mecz 4. rundy odbędzie się w niedzielę (31 maja). Rywalką polskiej tenisistki będzie Marta Kostiuk. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Awans Igi Świątek potwierdzony. Ogłaszają po starciu z Linette. Po 133 meczach

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Dwie tenisistki w sportowych strojach z uniesionymi pięściami w geście zwycięstwa, każda w oddzielnej części zdjęcia, wyrażające sportową determinację i emocje podczas meczu.
Magda Linette i Iga ŚwiątekŁukasz ŻurekAFP
Zawodniczka tenisowa w czarno-różowym stroju i różowej czapce okazuje radość po zdobyciu punktu, ściskając pięść i patrząc z determinacją w stronę boiska.
Iga ŚwiątekAFP
Tenisistka w jasnozielonym stroju sportowym oraz czapce z daszkiem, wyrażająca emocje po zakończonej akcji na korcie tenisowym, rozmyte tło areny sportowej.
Magda LinetteSMG/ShutterstockEast News


Norwegia - Łotwa. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja