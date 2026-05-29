Polska bitwa o Paryż dla Świątek, ale co się stało potem. Natychmiastowa reakcja WTA

Iga Świątek bardzo dobrze rozpoczęła tegoroczny Roland Garros. Polka odprawiła z kwitkiem Emerson Jones (6:1, 6:2) oraz Sarę Bejlek (6:2, 6:3). Po losowaniu drabinki wydawało się, że jej rywalką w 3. rundzie będzie Jelena Ostapenko, a więc jej największa zmora. Tymczasem wielką niespodziankę sprawiła Magda Linette, która w 2. rundzie ograła Łotyszkę 6:2, 2:6, 6:2. W związku z tym w piątek (29 maja) na korcie Philippe'a Chatrier doszło do polsko - polskiego pojedynku o awans do 4. rundy.

Spotkanie trwało niespełna 1,5-godziny, a górą była młodsza z Polek, która triumfowała 6:4, 6:4. "Raszynianka chciała się zrewanżować za sensacyjną porażkę poniesioną dwa miesiące temu w Miami. Mecz zaczął się od prowadzenia Linette 2:0, ale potem do głosu doszła Świątek" - relacjonował Mateusz Stańczyk na łamach Interii.

- Czasami chcę być cierpliwa, bo w takich warunkach łatwo podjąć złą decyzję. Chciałam być solidna. Jestem szczęśliwa z tego jak funkcjonował mój drugi serwis - powiedziała Świątek tuż po meczu.

Polska bitwa dla Świątek. Tak zareagowało WTA

Chwilę po meczu na zwycięstwo Świątek zareagował oficjalny profil WTA.

Iga z awansem. Jest w czołowej "16" turnieju w Paryżu

- Iga melduje się w drugim tygodniu - napisał z kolei oficjalny profil turnieju.

Mecz 4. rundy odbędzie się w niedzielę (31 maja). Rywalką polskiej tenisistki będzie Marta Kostiuk. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Magda Linette i Iga Świątek

Iga Świątek

Magda Linette





