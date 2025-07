Polscy kibice w Londynie oszaleli. Spektakularna wiadomość dla Igi Świątek

- Niesamowite uczucie widzieć Igę w takim stylu, ona poszła po finał normalnie jak petarda - emocjonowała się Basia z Londynu, a jej córka Oliwia była cała w skowronkach. - To najlepiej wydane 270 funtów w tym tygodniu - roześmiał się Rafał, a Paweł mnożył komplementy, by wyrazić to, jakie wrażenie zrobiła na nim tak dysponowana ambasadorka polskiego sportu na korcie centralnym.