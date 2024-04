Polscy kibice czekali, a tu takie wieści o Hurkaczu i Świątek. Fatalnie

Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Iga Świątek i Hubert Hurkacz to dwie postaci, które generują najwięcej zainteresowania wśród sympatyków polskiego tenisa. Dla kibiców z kraju nad Wisłą występy raszynianki i wrocławianina to prawdziwe święta i wygląda na to... że oba te święta mogą niebawem zostać "zakłócone" przez układ terminarza turnieju w Madrycie, a fani będą musieli zerkać na dwa mecze jednocześnie...