Polsat i kanały Polsat Sport pokażą finał Wimbledonu z Igą Świątek

To pierwszy finał Wimbledonu dla Igi Świątek i jednocześnie jej szansa na szósty tytuł wielkoszlemowy w karierze. Polka ma już na koncie cztery zwycięstwa na kortach ziemnych w Paryżu i jedno na twardej nawierzchni w Nowym Jorku. Z kolei dotychczasowy wielkoszlemowy dorobek Amanady Anisimovej to półfinał Rolanda Garrosa i ćwierćfinał Wimbledonu. To sprawia, że dla obydwu tenisistek tegoroczny finał na legendarnych trawiastych kortach w Londynie ma szczególny wymiar. Iga Świątek jest trzecią Polką, która staje przed szansą wygrania najstarszego i najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego świata. Wcześniej sztuki tej próbowały Jadwiga Jędrzejowska w 1937 r. oraz Agnieszka Radwańska w roku 2012. Wszyscy polscy kibice mogą wspierać Igę Świątek za sprawą transmisji sobotniego finału w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 1. Kanały te dostępne są także w streamingu Polsat Box Go. Już półfinałowe starcie Świątek - Bencic cieszyło się gigantycznym zainteresowaniem widzów, którzy w liczbie 3 milionów wspierali Polkę, według pięciominutowego zasięgu skumulowanego na antenach Polsatu i Polsatu Sport 1.