Białorusinka na początek w dobrym stylu pokonała Chinkę Qinwen Zheng. W kolejnym starciu mierzyła się z Jasmine Paolini, ale Włoszka z polskimi korzeniami także nie była w stanie sprawić, żeby rywalka zeszła z kortu pokonana. Dzięki tym dwóm zwycięstwom otrzymała łącznie do rankingu WTA 400 punktów. Jak się okazało, to wystarczyło. Iga Świątek musiała bowiem wygrać swój mecz z Coco Gauff, by móc jeszcze myśleć o obronie pierwszego miejsca na koniec roku. Nie udało się. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 dla jednej z niewielu młodszych od Polki tenisistek ze ścisłej światowej czołówki, a to oznaczało wielki triumf Aryny Sabalenki. Raszynianka zakończyła sezon na drugim miejscu.

