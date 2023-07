Polka o krok od wygrania drugiego turnieju WTA z rzędu

Dwa polskie finały w Warszawie?

Wielkie wsparcie od kibiców dla Piter

Pewny występ w Wielkim Szlemie

Piter ma o co grać, nie tylko dla kibiców. Jej ostatnie wyniki znacznie poprawiają jej ranking. W tej chwili jest 89., ale wirtualnie po awansie do finału w Warszawie, awansowała o 10 pozycji. W przypadku zwycięstwa zbliży się do swojego najlepszego miejsca w karierze - 66. Występ w Wielkim Szlemie jest już pewny.

- Nie jest to główna rzecz na której się skupiam, ale jeśli wykonuje dobrze pracę, to ten ranking idzie do przodu. Jeżeli się jest cierpliwym, to świat nas nagradza tym, że wygrane przyjdą. Po to gram, żeby występować w Wielkich Szlemach, żeby wygrywać na największych kortach - zapowiada Piter.