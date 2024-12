Polak grzmi ws. Świątek. Wydał jasny werdykt. Dochodzi do absurdów

Jan Zieliński wprost o sytuacji Świątek. Nie miał złudzeń

Również Jan Zieliński, mistrz Australian Open i Wimbledonu w grze mieszanej uważa, że przypadek Świątek to nieszczęśliwy przypadek. "To bardzo niefortunny zbieg okoliczności, który niestety zdarzył się niewinnej osobie. Gdy Iga przedstawiła wszystkie fakty i okoliczności tego zdarzenia, nie miałem co do tego wątpliwości. Takie historie niestety się zdarzają, spotkało to również mojego bliskiego przyjaciela Kamila Majchrzaka. Czasami nie wiadomo skąd tego zagrożenia się spodziewać, więc na pewno bardzo współczuję jej tego, przez co musiała przechodzić w ostatnich miesiącach" - powiedział Zieliński w rozmowie z "Faktem".