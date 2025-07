Polacy w Londynie zgłaszają pomysł, jak nagrodzić Igę Świątek w ojczyźnie. Hit

Nie ma takich słów, by najwłaściwiej oddać to, w jakim stylu w sobotę w Londynie Iga Świątek sięgnęła po swój premierowy tytuł na Wimbledonie. Polka, używając języka bokserskiego, znokautowała Amandę Anisimovą i w niewyobrażalny sposób przeszła do historii, jakiej ten istniejący od 1922 roku kort centralny jeszcze nie poznał. Nasi rodacy, spotkani przez korespondenta Interii, prędko podpowiedzieli pomysł, w jaki ojczyzna może uhonorować gwiazdę. Ewentualnie by sama wzięła sprawy w swoje ręce.