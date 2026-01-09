Po perfekcyjnej fazie grupowej zwieńczonej kompletem zwycięstw reprezentacja Polski w piątek rano 9 stycznia (polskiego czasu) walczyła w ćwierćfinale United Cup. Na start Iga Świątek rozbiła Mayę Joint 6:1, 6:1. Potem do gry wkroczył Hubert Hurkacz, który mierzył się z Alexem De Minaurem.

Pojedynek naszego zawodnika z numerem sześć światowego rankingu był niezwykle zacięty i emocjonujący. Koniec końców to reprezentant gospodarzy wygrał 6:4, 4:6, 6:4. W takiej sytuacji o awansie decydował wynik miksta. W nim Jan Zieliński i Katarzyna Kawa uporali się z duetem Storm Hunter/John Patrick Smith (6:4, 6:0).

Jan Zieliński po zwycięstwie Polski: Cała drużyna zagrała wspaniale - Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Katarzyna Kawa Polsat Sport

Świątek ogłasza przed meczem o finał United Cup. Jasny sygnał dla światowej czwórki

Dzięki temu "Biało-Czerwoni" znów staną przed szansą na awans do finału. Aby tak się stało, muszą pokonać Stany Zjednoczone. W swoim ćwierćfinale Amerykanie pokonali Grecję 2:1.

Tym samym już na etapie półfinału Polacy będą mieli okazję na... rewanż. Przypomnijmy, w zeszłym roku Iga Świątek i Hubert Hurkacz przegrali mecze z Coco Gauff i Tylorem Fritzem, których stawką był tytuł United Cup. Miejmy nadzieję, że tym razem to nasi zawodnicy będą górą.

Po zakończeniu piątkowego spotkania z Australią odbyła się konferencja prasowa. Podczas spotkania z dziennikarzami do sobotniego meczu z USA odniosła się Świątek. Wiceliderka rankingu WTA w sowim pojedynku kolejny raz zagra z Gauff, z którą 5 stycznia 2025 roku poległa 4:6, 4:6 w finale.

- Cóż, szczerze mówiąc, nie miałam pojęcia, że gramy z reprezentacją USA. Dopiero gdy zobaczyłam, że mamy pod kontrolą grę w mikstach, zrozumiałam to. Jutro przygotuję plan. Na pewno - rozpoczęła 24-latka.

- To będzie dobry mecz, myślę, że ekscytujący dla kibiców. Ale skupię się na moim singlu. Oczywiście, znamy się całkiem dobrze z Coco. Kluczem dla mnie będzie skupienie się na sobie, próba wdrożenia rzeczy, nad którymi pracowałam w okresie przygotowawczym i odważne podejmowanie decyzji - dodała, zagłębiając się w szczegóły przygotowania do meczu z czwartą obecnie tenisistką świata.

Na koniec Raszynianka podkreśliła, że nie patrzy za siebie w kontekście starć z Amerykanką. - Rozegrałyśmy tyle meczów z Coco, że naprawdę nie patrzę tak często na te poprzednie. Gdybym musiała to robić za każdym razem, długo bym się zastanawiała, bo rozegrałyśmy wiele spotkań przeciwko sobie - oznajmiła.

Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z sobotniego meczu Polska - USA w półfinale United Cup w Interii Sport.

Iga Świątek zagwarantowała reprezentacji Polski awans do wielkiego finału United Cup 2025 STEVE CHRISTO / AFP AFP

Iga Świątek stanowi o sile reprezentacji Polski podczas United Cup Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Coco Gauff Photo by MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP