Za nami czwarta już edycja rozgrywek United Cup, w których od samego początku reprezentacja Polski prezentowała naprawdę wysoką formę. W pierwszej odsłonie UC "Biało-Czerwoni" dotarli do półfinału, a następnie dwukrotnie przedzierali się do finałów.

Wciąż jednak brakowało im sięgnięcia po wymarzone trofeum - aż do teraz. 11 stycznia 2026 roku kadra pod wodzą kapitana Mateusza Terczyńskiego przypieczętowała historyczny sukces i ograła ostatecznie w finale Szwajcarię 2:1.

Po raz pierwszy w historii! Polska wygrała United Cup! Polsat Sport

Szampany w dłoń, Polacy świętują. Radosne obrazki po wygranej w United Cup

Kropka nad "i" została postawiona podczas starcia mikstów między duetem Kawa - Zieliński i parą Bencic - Paul. Tak wyglądała reakcja naszych reprezentantów dokładnie w momencie zakończenia meczu:

Na tym jednak się oczywiście nie skończyło. Po ceremonii, na której uhonorowano nowych czempionów, nasi kadrowicze mogli już nacieszyć się wygraną w nieco luźniejszej atmosferze. Do sieci trafił sympatyczny filmik opatrzony przez organizatorów United Cup wymownym komentarzem: "Reprezentacja Polski poszalała":

Nagranie momentalnie zaczęło zbierać tysiące reakcji, a w komentarzach pojawiło się wiele ciepłych słów pod adresem sportowców. "Brawo drużyno. Jesteśmy z Was dumni"; "Kocham ich energię"; "Ale radość. Super się ogląda!" - to tylko niektóre z wpisów kibiców.

Czas na nowe wielkie wyzwanie. Australian Open już niebawem

To jednak dopiero początek sezonu 2026 - a przed naszymi zawodnikami i zawodniczkami już niebawem kolejne wielkie wyzwania, w tym pierwsza odsłona Wielkiego Szlema w bieżącej kampanii, Australian Open. Turniej ten zostanie zainaugurowany 18 stycznia i nie pozostaje nic innego jak ściskać kciuki, że nasze "Orły" niesione sukcesem w United Cup błysną również formą i na AO.

Jan Zieliński Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Katarzyna Kawa Andrzej Iwańczuk/Reporter Reporter

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP