Polacy świętują, nagranie hitem sieci. To się wydarzyło tuż po finale United Cup
Początek roku okazał się naprawdę świetny dla polskiego tenisa - nasza reprezentacja bowiem po kilku latach starań w końcu dopięła swego i zatriumfowała w rozgrywkach United Cup, pokonując w finale Szwajcarię 2:1. Po zakończeniu zmagań przyszedł dla "Biało-Czerwonych" czas na zasłużoną celebrację, której fragmenty trafił do sieci i wywołały falę pozytywnego odzewu.
Za nami czwarta już edycja rozgrywek United Cup, w których od samego początku reprezentacja Polski prezentowała naprawdę wysoką formę. W pierwszej odsłonie UC "Biało-Czerwoni" dotarli do półfinału, a następnie dwukrotnie przedzierali się do finałów.
Wciąż jednak brakowało im sięgnięcia po wymarzone trofeum - aż do teraz. 11 stycznia 2026 roku kadra pod wodzą kapitana Mateusza Terczyńskiego przypieczętowała historyczny sukces i ograła ostatecznie w finale Szwajcarię 2:1.
Wielki triumf w United Cup, a potem takie słowa z obozu rywali. Szwajcarska gwiazda nie hamowała się ws. Polaków
Szampany w dłoń, Polacy świętują. Radosne obrazki po wygranej w United Cup
Kropka nad "i" została postawiona podczas starcia mikstów między duetem Kawa - Zieliński i parą Bencic - Paul. Tak wyglądała reakcja naszych reprezentantów dokładnie w momencie zakończenia meczu:
Na tym jednak się oczywiście nie skończyło. Po ceremonii, na której uhonorowano nowych czempionów, nasi kadrowicze mogli już nacieszyć się wygraną w nieco luźniejszej atmosferze. Do sieci trafił sympatyczny filmik opatrzony przez organizatorów United Cup wymownym komentarzem: "Reprezentacja Polski poszalała":
Nagranie momentalnie zaczęło zbierać tysiące reakcji, a w komentarzach pojawiło się wiele ciepłych słów pod adresem sportowców. "Brawo drużyno. Jesteśmy z Was dumni"; "Kocham ich energię"; "Ale radość. Super się ogląda!" - to tylko niektóre z wpisów kibiców.
Czas na nowe wielkie wyzwanie. Australian Open już niebawem
To jednak dopiero początek sezonu 2026 - a przed naszymi zawodnikami i zawodniczkami już niebawem kolejne wielkie wyzwania, w tym pierwsza odsłona Wielkiego Szlema w bieżącej kampanii, Australian Open. Turniej ten zostanie zainaugurowany 18 stycznia i nie pozostaje nic innego jak ściskać kciuki, że nasze "Orły" niesione sukcesem w United Cup błysną również formą i na AO.