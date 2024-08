Ekipa Nikoli Grbicia wdarła się do finału w brawurowym stylu. Półfinałowy pojedynek ze Stanami Zjednoczonymi wydawał się już stracony, a mimo to, w nieprawdopodobnych okolicznościach udało się odwrócić jego losy i wygrać po tie-breaku. Pojedynek o złoto jawił się jako kolejne, wielkie wyzwanie - przyszło się bowiem mierzyć z Francuzami, którzy liczyć mogli na euforyczne wsparcie "swoich" trybun.

Nie oznacza to rzecz jasna, że polskich fanów w hali brakuje. Choć w mniejszości, od pierwszych akcji są niezwykle głośni i starają się przekrzyczeć gospodarzy. Wśród tych, którzy zdecydowali się na przyjazd do Paryża znalazł się między innymi Jakub Błaszczykowski. Tym razem jednak zabrakło Igi Świątek, która przyniosła szczęście "Biało-Czerwonym" w ćwierćfinale przeciwko Słowenii, a po zakończeniu tego spotkania świętowała z zawodnikami na parkiecie. Co wobec tego wybrała Iga?