Pokonała Świątek w Rijadzie. Będzie głośny rewanż? WTA już potwierdziło

Tegoroczny turniej WTA Finals, podobnie jak przed rokiem, zostanie rozegrany w Rijadie w Arabii Saudyjskiej. W minionym sezonie Iga Świątek zakończyła go zdecydowanie wcześniej, niż można było zakładać, bo już na etapie fazy grupowej (gdzie zajęła dopiero 3. miejsce). Właśnie dowiedzieliśmy się, że udział w WTA Finals zawodniczki, która wtedy bez straty seta ograła Polkę, jest już przesądzony.

W tym momencie Iga Świątek jest w pełni skupiona na jednym z ostatnich "tysięczników" w bieżącym sezonie, czyli turnieju w Pekinie. Polka w środę 1 października powalczy o ćwierćfinał z Emmą Navarro. 

Na przełomie października i listopada, czyli względnie niedługo, wszyscy będziemy emocjonować się już WTA Finals, które w tym roku, podobnie jak w poprzednim, zostanie rozegrane w Rijadzie.

Do tej pory zapewniony awans do tegorocznego WTA Finals miały tylko dwie zawodniczki. Chodzi oczywiście o Arynę Sabalenkę i Igę Świątek, czyli aktualną oraz ostatnią liderkę rankingu.

Oficjalnie: Coco Gauff pewna udziału w WTA Finals. Rok temu pokonała tam Igę Świątek

Teraz do tej wielkiej dwójki dołączyła kolejna zawodniczka. To właśnie ona rok temu pokonała na WTA Finals Igę Świątek wynikiem 6:3, 6:4. Porażka ta przyczyniła się do tego, że Polka zajęła dopiero 3. miejsce w grupie pomarańczowej i ostatecznie odpadła z turnieju jeszcze przed fazą pucharową.

Coco Gauff, bo o niej mowa, pokonała w Pekinie Belindę Bencić 4:6, 7:6, 6:2. To zwycięstwo przesądziło o tym, że Amerykanka wywalczyła sobie, już oficjalnie, miejsce w WTA Finals, czyli turnieju, w którym udział biorą najlepsze zawodniczki minionego sezonu.

To jeszcze nieoficjalne, ale w WTA Finals udział weźmie również zwyciężczyni Australian Open, czyli Madison Keys. Amerykanka, jako wielkoszlemowa mistrzyni, musiałaby wypaść poza czołową "20" rankingu, aby stracić miejsce w turnieju w Rijadzie. To przed zawodami już się jednak nie wydarzy.

Niemalże pewna swojego udziału na WTA Finals może być również finalistka dwóch tegorocznych turniejów wielkoszlemowych (Wimbledonu i US Open) oraz mistrzyni z Dohy - Amanda Anisomova.

O udział na WTA rywalizują jeszcze: Jessica Pegula, Mirra Andriejewa, Jelena Rybakina, Jasmine Paolini, Jekaterina Aleksandrowa, Clara Tauson i Emma Navarro. Trzy pierwsze z wymienionych aktualnie plasują się w czołowej "ósemce" i mają największe szanse na uzyskanie kwalifikacji.

