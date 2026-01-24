Dwa lata temu trzecia runda Australian Open okazała się przeszkodą nie do przejścia dla Igi Świątek. Wówczas Polka przystępowała do rywalizacji w Melbourne jako liderka rankingu WTA. Po słynnym powrocie w meczu z Danielle Collins, później musiała się zmierzyć z Lindą Noskovą. Młoda Czeszka przedstawiła się wtedy całemu światu, sensacyjnie eliminując turniejową "1" po niesamowitej trzysetowej batalii. Od tamtej pory tenisistka naszych południowych sąsiadów kojarzy się jako niewygodna rywalka dla Raszynianki.

W tegorocznej edycji rozgrywek w stolicy stanu Wiktoria panie mogły trafić na siebie najwcześniej w półfinale. Rozstawiona z "13" Noskova straciła seta na drodze do trzeciej fazy zmagań. Najpierw 21-latka pokonała Darję Semenistają w dwóch partiach, a następnie zwyciężyła w potyczce z Taylah Preston po decydującej odsłonie. Dzisiaj Linda zmierzyła się z dobrze dysponowaną na początku sezonu Xinyu Wang. W drugiej rundzie Chinka wyeliminowała Jelenę Ostapenko, wracając ze stanu 4:6, 2:4. Czekało nas ciekawe starcie z udziałem dwóch mocno uderzających zawodniczek.

Australian Open: Linda Noskova kontra Xinyu Wang w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się kilkanaście minut po godz. 4:00 czasu polskiego, od serwisu Noskovej. Pierwsza rotacja przebiegła po myśli zawodniczek, które miały do dyspozycji podanie. W trakcie trzeciego gema obserwowaliśmy premierowego break pointa na korzyść Wang, ale ostatecznie do przełamania nie doszło. Gdy na tablicy wyników pojawił się rezultat 2:2, gra została wstrzymana przez supervisora turnieju ze względu na upały, które dotarły w sobotę do Melbourne. Uruchomiony został piąty stopień systemu "Heat rule". Rywalizacja była kontynuowana jedynie na trzech największych obiektach, po zasunięciu dachu. Linda i Xinyu miały w tym przypadku pecha, bowiem ich spotkanie rozgrywano na Kia Arena - czwartym co do wielkości.

Obie musiały czekać przez kilka godzin na wznowienie rywalizacji. Tenisistki pojawiły się na arenie dopiero po 9:15 czasu polskiego. Po powrocie do gry swoje break pointy posiadała Noskova. Czeszka miała dwie piłki na 4:2, ale nie zdołała ich wykorzystać. Pierwsze przełamanie zobaczyliśmy dopiero w siódmym gemie. Wówczas Linda wypuściła z rąk prowadzenie 40-15. Przegrała cztery punkty z rzędu i Chinka po raz pierwszy znalazła się z przodu. Wang nie nacieszyła się tym faktem zbyt długo. Po dziewięciu rozdaniach to turniejowa "13" ponownie była bliżej wygrania seta. Końcówka należała jednak do Xinyu. Zgarnęła trzy "oczka" z rzędu i finalnie triumfowała w premierowej odsłonie 7:5.

Początek drugiej części pojedynku mógł należeć do Noskovej. Czeszka posiadała dwa break pointy z rzędu na 2:0. Wang wróciła jednak ze stanu 15-40, a potem poszła po przełamanie. Linda szybko zniwelowała straty i ponownie losy partii decydowały się w samej końcówce. Ta znów ułożyła się korzystnie z perspektywy Azjatki. Medalistka olimpijska z Paryża w mikście dobrała się do serwisu reprezentantki naszych południowych sąsiadów w trakcie dziewiątego rozdania, a po zmianie stron wykorzystała swoje podanie, by zamknąć pojedynek.

Ostatecznie Xinyu zwyciężyła w całym meczu 7:5, 6:4 i zameldowała się w czwartej rundzie, gdzie zmierzy się z Amandą Anisimovą. Chinka wyeliminowała już dwie rozstawione rywalki w tegorocznej edycji zmagań w Melbourne. Zobaczymy, jak pójdzie jej w starciu z turniejową "4" występującą w barwach Stanów Zjednoczonych. Z kolei Noskova żegna się już z rywalizacją w stolicy stanu Wiktoria - w bolesnym stylu, bowiem po dwóch zaciętych setach, gdzie o wyniku decydowało jedno przełamanie w końcówce.

Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

