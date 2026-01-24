Dwa lata temu trzecia runda Australian Open okazała się przeszkodą nie do przejścia dla Igi Świątek. Wówczas Polka przystępowała do rywalizacji w Melbourne jako liderka rankingu WTA. Po słynnym powrocie w meczu z Danielle Collins, później musiała się zmierzyć z Lindą Noskovą. Młoda Czeszka przedstawiła się wtedy całemu światu, sensacyjnie eliminując turniejową "1" po trzysetowej batalii. Od tamtej pory tenisistka naszych południowych sąsiadów kojarzy się jako niewygodna rywalka dla Raszynianki.

W tegorocznej edycji rozgrywek w stolicy stanu Wiktoria panie mogły trafić na siebie najwcześniej w półfinale. Rozstawiona z "13" Noskova straciła seta na drodze do trzeciej fazy zmagań. Najpierw 21-latka pokonała Darję Semenistają w dwóch partiach, a następnie zwyciężyła w potyczce z Taylah Preston po decydującej odsłonie. Dzisiaj Linda zmierzyła się z dobrze dysponowaną na początku sezonu Xinyu Wang. W drugiej rundzie Chinka wyeliminowała Jelenę Ostapenko, wracając ze stanu 4:6, 2:4. Czekało nas ciekawe starcie z udziałem dwóch mocno uderzających zawodniczek.

Australian Open: Linda Noskova kontra Xinyu Wang w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się kilkanaście minut po godz. 4:00 czasu polskiego, od serwisu Noskovej. Pierwsza rotacja przebiegła po myśli zawodniczek, które miały do dyspozycji podanie. W trakcie trzeciego gema obserwowaliśmy premierowego break pointa na korzyść Wang, ale ostatecznie do przełamania nie doszło. Gdy na tablicy wyników pojawił się rezultat 2:2, gra została wstrzymana przez supervisora turnieju ze względu na upały, które dotarły w sobotę do Melbourne. Uruchomiony został piąty stopień systemu "Heat rule". Rywalizacja była kontynuowana jedynie na trzech największych obiektach, po zasunięciu dachu. Linda i Xinyu miały w tym przypadku pecha, bowiem ich spotkanie rozgrywano na Kia Arena - czwartym co do wielkości.

Rozwiń

Obie musiały czekać przez kilka godzin na wznowienie rywalizacji. Tenisistki pojawiły się na arenie dopiero po 9:15 czasu polskiego. Po powrocie do gry swoje break pointy posiadała Noskova. Czeszka miała dwie piłki na 4:2, ale nie zdołała ich wykorzystać. Pierwsze przełamanie zobaczyliśmy dopiero w siódmym gemie. Wówczas Linda wypuściła z rąk prowadzenie 40-15. Przegrała cztery punkty z rzędu i Chinka po raz pierwszy znalazła się z przodu. Wang nie nacieszyła się tym faktem zbyt długo. Po dziewięciu rozdaniach to turniejowa "13" ponownie była bliżej wygrania seta. Końcówka należała jednak do Xinyu. Zgarnęła trzy "oczka" z rzędu i finalnie triumfowała w premierowej odsłonie 7:5.

Początek drugiej części pojedynku mógł należeć do Noskovej. Czeszka posiadała dwa break pointy z rzędu na 2:0. Wang wróciła jednak ze stanu 15-40, a potem poszła po przełamanie. Linda szybko zniwelowała straty i ponownie losy partii decydowały się w samej końcówce. Ta znów ułożyła się korzystnie z perspektywy Azjatki. Medalistka olimpijska z Paryża w mikście dobrała się do serwisu reprezentantki naszych południowych sąsiadów w trakcie dziewiątego rozdania, a po zmianie stron wykorzystała swoje podanie, by zamknąć pojedynek.

Ostatecznie Xinyu zwyciężyła w całym meczu 7:5, 6:4 i zameldowała się w czwartej rundzie, gdzie zmierzy się z Amandą Anisimovą. Chinka wyeliminowała już dwie rozstawione rywalki w tegorocznej edycji zmagań w Melbourne. Zobaczymy, jak pójdzie jej w starciu z turniejową "4" występującą w barwach Stanów Zjednoczonych. Z kolei Noskova żegna się już z rywalizacją w stolicy stanu Wiktoria - w bolesnym stylu, bowiem po dwóch zaciętych setach, gdzie o wyniku decydowało jedno przełamanie w końcówce.

Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Świątek uspokaja: „Fizycznie czuję się dobrze”, mimo choroby © 2026 Associated Press

Linda Noskova i Iga Świątek podczas Australian Open 2024 Martin Keep AFP

Xinyu Wang HU JINGWEN / XINHUA / Xinhua via AFP AFP

Linda Noskova AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP