Iga Świątek po dość nieoczekiwanej porażce w czwartej rundzie Miami Open udała się na krótki odpoczynek, a następnie wróciła do treningów i przygotowuje się do kolejnych turniejów. I chociaż Polki w najbliższych dniach nie będziemy oglądali na kortach, to nie oznacza, że zainteresowanie wokół niej słabnie. Ostatnio głośno stało się o stroju liderki światowego rankingu, który przygotowała firma ON. Marka spotkała się z dużą krytyką ze strony kibiców, którym nie spodobało się ubranie, w jakim ma występować raszynianka.