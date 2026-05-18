Pokazali, gdzie przyjechała Świątek. Roland Garros od razu reaguje. "Królowa"

Iga Świątek powoli wraca na właściwe tory. Po rozpoczęciu współpracy z Francisco Roigiem nasza tenisistka zaczyna przypominać swoją najlepszą wersję. Staje się coraz bardziej regularna, a na jej twarzy - co najważniejsze - pojawia się uśmiech i radość gry.

W Rzymie dotarła do półfinału. Tam stoczyła trzysetowy pojedynek z Eliną Switoliną, w którym poległa 4:6, 6:2, 2:6. Mimo porażki powodów do optymizmu jest naprawdę wiele.

Iga Świątek już w Paryżu. Władze Roland Garros reagują

Taki wynik to dobry prognostyk przed... Roland Garros! Ruszyły już kwalifikacje do drugiego Wielkiego Szlema w tym sezonie. W niedzielę rozpocznie się rywalizacja w drabince głównej.

Okazuje się, że Iga Świątek przybyła już do stolicy Francji. W poniedziałkowe popołudnie na profilu Roland Garros opublikowany został krótki filmik. Na materiale wideo widzimy Polkę wysiadającą z samochodu i witającą się z kibicami.

"Czterokrotna mistrzyni jest tutaj" - czytamy w opisie. Post zebrał mnóstwo reakcji i komentarzy. "Królowa wracająca do swojego pałacu" - napisał jeden z kibiców.

Najbliższy czas reprezentantka Polski z pewnością poświęci na treningi przed zawodami, które łącznie wygrywała czterokrotnie. Po puchar paryskiego Szlema sięgała w latach 2020, 2022, 2023 i 2024.

W poprzedniej edycji dotarła do półfinału. W nim lepsza okazała się Aryna Sabalenka (1:6, 6:2, 2:6). W meczu o tytuł Białorusinka przegrała z Coco Gauff. I to Amerykanka w tym roku będzie obrończynią mistrzostwa.

Po takim wyniku i grze w Rzymie Iga Świątek jest postrzegana jako jedna z faworytek do triumfu. Zwłaszcza dlatego, że w kiepskiej formie na ziemnych kortach są obecnie dwie pierwsze zawodniczki światowego rankingu, czyli wspomniana Sabalenka i Jelena Rybakina. W najbliższy czwartek odbędzie się losowanie drabinki. Wtedy poznamy rywalki, na które może trafić Polka.

